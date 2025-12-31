¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡¡¡ÈÈþ¤·¤¼ºÇÔºî¡É¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¼¨¤¹¿¿¼Â
¡¡½ÂÃ«¡¦¥æー¥í¥¹¥Úー¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡£±Ç²è´Û¤ØÂÁá¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Îä¤¿¤¤Ï©¾å¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥»ー¥Ì¤Î¸·¤·¤¤ÅßÉ÷¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î´¨¶õ¤ò¿á¤È´¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È»í¿Í¤Ö¤Ã¤Æ´¶½ý¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡ÂçÅç°ÍÄó°¡¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡±Ç²è´Û¤ÏÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー¥Öー¥à¤Î»ÄÞè¤ä¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾å±Ç¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤ä¤¿¤¸¤í¤°»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÎø°¦ºîÉÊ¤¬´ÑµÒ¤ËµÚ¤Ü¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ê±Æ¶Á¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÁë¤«¤éÄ¯¤á¤ë¡¢¿¼Ìë¤ÎÉÔ²º¤Ê¥Ñ¥ê¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Î¸÷·Ê¤ò¤Þ¤º¼ý¤á¤ë¡£¤½¤ÎÏ©¾å¤ò¡¢¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥Ë¡¦¥é¥ô¥¡¥ó±é¤¸¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¡£¡Ø¥Üー¥¤¡¦¥ßー¥Ä¡¦¥¬ー¥ë¡Ù¡Ê1983Ç¯¡Ë¡¢¡Ø±ø¤ì¤¿·ì¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹»°Éôºî¡×¤Ï¡¢Åö»þ¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è³¦¤Î¡Ö¶²¤ë¤Ù¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Î°ì¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¼ã¤¤Æü¤Î¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀº¿À¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÆùÂÎ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢µÓ¤òÄË¤á¤¿ÂçÆ»·Ý¿Í¤ÎÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤À¡£Èà¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤Î¶¶¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¡×¤¬Éõº¿¤µ¤ì¡¢²þ½¤¹©»ö¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´ã¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤æ¤¯¼ã¤¤½÷À¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡Ê¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà½÷¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÇËÌÇÅª¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ëÈà¤Ï¡¢¥ß¥·¥§¥ë¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©ºî¤ò¤¹¤ë¡£ºª¿ç¶¯Åð¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤À¶â¤ò¥»ー¥Ì¤Ë¤ï¤¶¤ÈÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÌÜ¤ò¼£ÎÅ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤µ¤¨¤â¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÇÈÜ¶±¤Ê¼¹Ãå¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢³×Ì¿200Ç¯¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥ê¤Î³¹¤Ë¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤ò¡¢¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥ß¥·¥§¥ë¤Î»Ñ¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤³¤½¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤Í½»»¤Ç»£¤ê¤¤ë·Ú²÷¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢½½¿ôÆü¤Û¤É¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤Ç¤Î»£±Æµö²Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ç±é¤Î¥é¥ô¥¡¥ó¤¬»äÅª¤ËÉé½ý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë¥×¥é¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈà¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Î¸Ð¤ËµðÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¤òµðÈñ¤òÅê¤¸¤Æ·úÂ¤¤·¡¢¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤«¤é¤Î¸÷·Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Á°ºî¡Ø±ø¤ì¤¿·ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡×¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤òÄ¶¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÇÁç¤¬¡¢¤³¤Î²Ö²Ð¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÂç¶Ä¤Ê¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤¬¡¢¤¢¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÉ÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡×¥·ー¥ó¤òÈþÅª¤Ê°ÕÌ£¤ÇÎ¿²ï¤·ÆÀ¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åú¤¨¤ÏÈÝ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Î¡È»Ä¹ó¡É¤ÊÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è»Ë¾å¤Ç¤âÂ¿³Û¤ÎÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¢ー¥È±Ç²è¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤Ï¥Ð¥«¤²¤¿ÁªÂò¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¼ºÇÔºî¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î°ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±£¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±ÍÍ¤Ë±Ç²è¤Î´°À®ÅÙ¤òµá¤á¤ÆÆ¢¿Ô¤ò¤¤ï¤á¤¿¡¢¡ØÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¤ä¡ØÅ·¹ñ¤ÎÌç¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥á¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¼¹Ç°¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë²¿¤ä¤é±åÇ°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë´ÑµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÈþ¤·¤¼ºÇÔºî¡É¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶¯¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÆâÌÌ¤À¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¤È¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥´¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¹ÓÇÑ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£²Ð²Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤à¿å¾å¥¹¥ー¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥Î¥·¥å¤¬Å®¤ì¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èà¤ÎÀº¿ÀÀ¤¬¡¢ÆÈÁ±Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÂ³¤±¤ÆÇËÌÇ¤Ø¤È¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¼è¤êÁ¶¤ï¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔÍÑ°Õ¤µ¤Ï¡¢Èà¤Î¼ã¤µ¤æ¤¨¤ÎÈÚÍ¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÊâ¤ó¤ÀÆ»¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ÖÀ¤Ï¡¢¡È±Ç²è³¦¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²û¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸ÉÆÈ¤ÇÉÂÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤ª»ÅÃå¤»¤Î¾¦¶È¼çµÁºîÉÊ¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢È¿µÕÅª¤Êºî²ÈÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤Î¶õµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡È»þÂå¤ÎÅÌ²Ö¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤âÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¶áÇ¯¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ¤ÎÆ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤Î¼çÂÎÀ¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¡£¸ÉÆÈ¤Êº²¤òÉÁ¤¯¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Ç¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡È°¦¡É¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÇû¤ê¤Ä¤±¡¢²ÄÇ½À¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Î½ªËë¤¬¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤À¡£Åö½é¤ÏÈá·àÅª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·ëËö¤ò¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç´õË¾¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¼¹Ãå¤äË½ÎÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ËÂÅÅö¤Ê¸«²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢ËÜºî¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ò¤É¤¯¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ËÜºî¤òÄ¾ÀÜÅª¤ÊÎø°¦±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤¢¤ë¶÷ÏÃ¡É¤ä¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¡È¼Ò²ñÉ÷»É¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÉÎ»à¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬±¿¤Ð¤ì¤¿¼ýÍÆ»ÜÀß¤Ç¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Çº¤µç¤·¡¢ÂÎ¤ËÉÔÄ´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¸½¼Â¤Î¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ËÊó½·¤òÍ¿¤¨¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï°ìÉô¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³×Ì¿200Ç¯¤Î²Ú¤ä¤¤¤À·öÁû¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ò·è¤»¤¶¤ëº¤µç¤ò±ó¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÍè¤ÎÀº¿À¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶õµõ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÂçÆ»·Ý¿Í¤È»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë²è²È¤ÎÃË½÷¤À¡£ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ËÅÔ»Ô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ÉÏº¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤à¤·¤í¥Ñ¥ê¤Î¼º¤Ã¤¿½ã¿èÀ¤ä¡¢¶âÁ¬¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤·Ý½ÑÅªÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ê1943Ç¯¡Ë¤ä¡¢¡ØÅ·°æ»·Éß¤Î¿Í¡¹¡Ù¡Ê1945Ç¯¡Ë¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ø²¦¤ÈÄ»¡Ù¤È¤·¤Æºî¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ä¤Ö¤Ë¤é¤ß¤ÎË½·¯¡Ù¡Ê1952Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢À¤Â¯¤ä°µÎÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¸÷¤ë¼«Í³¤Êº²¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÉÏº¤¼Ô¤ÎÈÈºá¤òÆ±¾ðÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ò¥È¤Îµº¶Ê¡Ø»°Ê¸¥ª¥Ú¥é¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢±Ç²è±¿Æ°¡Ö¥Ìー¥ô¥§¥ë¥ô¥¡ー¥°¡×¤«¤é¤ÎÏ¢Â³À¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö²Ð¤Î¸÷¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤âÆæ¤Ê¿å¾å¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¡É¤¬¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥Àー¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤Ï¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡Ù¡Ê1964Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¡ØËÌ¤Î¶¶¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¤Î³¹¤Î°ÕÌ£À¤òÁÏÂ¤ÎÏ¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¼«Í³¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢ÔðÀÞ¤ÎÅ·ºÍ´ÆÆÄ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ô¥£¥´¤Î¡Ø¥¢¥¿¥é¥ó¥È¹æ¡Ù¡Ê1933Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Á¥¾å¤Î¹¬¤»¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÅ¸³«¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢±Ç²èÅªµ²±¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥»ー¥Ì¤«¤éÄ¯¤á¤ë¥Ñ¥ê¤Î¸÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥»ー¥Ì¤ÎÎ®¤ì¤Î¾å¤Ç¼ã¤¯ÉÏ¤·¤¤·Ý½Ñ²È¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤¬¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹ËÜ¿Í¤¬Æ´¤ì¡¢·Ý½Ñ¤ÎÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥ê¥¢¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Åö½é·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÉ¬Á³Åª¤ËÁª¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤½¤Î¡È½Å¤µ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç¶â¤ò¥»ー¥Ì¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÀ¤á¤¿ÉÁ¼Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇüÂç¤ÊÀ½ºîÈñ¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÑëÆáÅª¤ÇÇËÌÇÅª¤ÊÀº¿À¤Ë¤³¤½¡¢¥Ñ¥ê¤Î·Ý½Ñ¤Î¿ÀÈë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Î¥·¥å¤È¤ÎÇË¶É¤ä¡¢¶½¹ÔÅª¼ºÇÔ¤Ø¤È¼«Á³¤ËÆ³¤«¤ì¤ëÇËÌÇ´êË¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ã¤Å·ºÍ¤Èëð¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å8Ç¯´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¿·ºî¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿ÈÚÍ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·Ý½Ñ»Ë¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¿¿¤Î·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÆ´¤ì¤ä´üÂÔ¤¬¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÅê±Æ¤µ¤ì¡¢¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¼«¿È¤â¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ÎÇËÌÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¶À¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜºî¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¼¨¤¹¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë