¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡¢Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¡Ê±Ç²è¡¦¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¦³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ë¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£Á´18¿Í¤ÎÁª¼Ô¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ëÃæ¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤òÁª½Ð¡£2025Ç¯¤Ë¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸Éô4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×10ºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¡£
¢£µÜÀîæÆ¡ÊÊÔ½¸Ä¹¡Ë
1. ¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù2. ¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù3. ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù4. ¡ØÀ»¤Ê¤ë¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¼ï¡Ù5. ¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¡Ù6. ¡Ø¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ú¥¤¥ó ¿´¤ÎÎ¹¡Ù7. ¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù8. ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù9. ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù10. ¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù
¡¡2015Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Ï2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¤Î´Ö¤Ë±Ç²è¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â2025Ç¯¤Ï±Ç²èÉÔºî¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ä¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤â¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ê¤É¥Õ¥¡¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤â¤Î¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ý¤ÎÆâTOEI¤ä¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤ÎÊÄ´Û¡Ê2026Ç¯1·î12ÆüÊÄ´Û¡Ë¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇÛµë¶ÈÌ³½ªÎ»¡¢ËÜ¹ñ¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÎÇã¼ýÁûÆ°¤Ê¤É¡¢°Å¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿´¤«¤é¶½Ê³¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢1°Ì¤Î¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù¡¢2°Ì¤Î¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡¢3°Ì¤Î ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤±Ç²èºî²È¤Î¿·ºî¤äËÜ¹ñ¤Ç¤Î¶½¹ÔÅª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤éÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ·²ーー¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー¤Î¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤Î¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤Î¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬ー¤Î¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¡ÊÁ´¤Æ¥ïー¥ÊーºîÉÊ¡ª¡Ëーー¤â¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÄ¾´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä±Ç²è¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¡£2026Ç¯¤Ï±Ç²è¤ò¹¥¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÀÐ°æÃ£Ìé¡ÊÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
1. ¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù2. ¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù3. ¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù4. ¡ØÀã»Ò a,k.a.¡Ù5. ¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡Ù6. ¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù7. ¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù8. ¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù9. ¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù10. ¡Ø¹ñÊõ¡Ù
¡¡ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¡Ö¤¢¤ì¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Ñ¤¿¾å¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¶Ë¡¹¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏË®²è10ËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¤ó¤À´ð½à¤Ï¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ë¼«Ê¬¤Î¼Â¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡ÀäÂÐ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Îø¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤Ëµß¤¤¤â¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡£²Ï¹çÍ¥¼Â¡ß°ËÅìÁó¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤Î±éµ»¥â¥ó¥¹¥¿ー2¿Í¤¬»ÐËå¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤Èµ²±¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»Ð¤ÈÄï¤È¤Î´Ø·¸À¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯½ÂÃ«¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤·¤¿②¡¢¼«Ê¬¤â¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÉÀè¤Ë¤Ï¤³¤¦À¸¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿③¡¢¥é¥Ã¥×¡á¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤«¤Ê¤¤④¡¢ÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤¿Àè¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿⑤¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¡È¤¢¤Î¤È¤¡É¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¾½ºÈ¤È¤¤¤¦ºÍ¿Í¤Ë¶ÃØ³¤Î⑥¡¢KANON¤µ¤óÇÐÍ¥¶È¤â´èÄ¥¤ì¤Î⑦¡¢±Ç²è¤Îºä¸µÍµÆó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´Ñ¤¿¤¤⑧⑨¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ÈNHK¥É¥é¥Þ3ËÜ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤⑩¡£¤â¤·²Î¼ê¤Ê¤é¡¢µÓËÜ²È¤Ê¤é¡¢Ìò¼Ô¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ºÍ¤¿¤Á¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´ó¤»¤Æ¡£
¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿2025Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£¥¢ー¥·¥ã¥Þ¥ê¥¢
1. ¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù2. ¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù3. ¡ØÇúÃÆ¡Ù4. ¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù5. ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù6. ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù7. ¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù8. ¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù9. ¡Ø10DANCE¡Ù10. ¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¤¬¤æ¤¯¡ª93ºÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¡É±Ç²èÂÎ¸³¡£Ä¾¶á¤Ç´Ñ¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¯¤é¤¤¡¢º£Ç¯1ÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÂ¾¤ÎºîÉÊ¤â¾ù¤ì¤º¡¢µã¤¯µã¤¯Âè9°Ì¤Ë¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤â¤¦2²ó¤Ï´Ñ¤ë¡Ë¡£Æ±¤¸¤¯Ë®²è¤Î¡ØÇúÃÆ¡Ù¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¥Ï¥³¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»Ä¤ëÍ¾±¤¤¬Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡³¤³°ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¤¬¤æ¤¯¡ª93ºÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤òÁª½Ð¡£¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ìー¥¹¥·ー¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤¬·å°ã¤¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼Ö»ëÅÀ¤Î±ÇÁü¤¬ºÇ¹â¡ª¡¡2025Ç¯¤ÏË®²è¡¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ180Ê¬Ä¶¤¨¤ÎÂçºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÂÎ´¶»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÃ»¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤È¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¤¬¤æ¤¯! 93ºÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤ÏÌÓ¿§¤³¤½°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ï¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤È¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¶ºî¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥×¥Þ¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢2018Ç¯¤«¤éÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤¿¤Á¤¬µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤±Ç²èÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆÁÅÄÍ×ÂÀ
1. ¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë ～¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª～¡Ù2. ¡ØÍå¾®¹õÀïµ2¡Ù3. ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù4. ¡ØHERE »þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù5. ¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù6. ¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¡Ù7. ¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù8. ¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù9. ¡ØFlow¡Ù10. ¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù
¡ØÍå¾®¹õÀïµ2¡Ù¤È·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥·ー¥ó¤òÉáÄÌ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ä°¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë ～¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª～¡Ù¤ò¤¢¤¨¤ÆÂè1°Ì¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤Ï¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹¤Î¡ØHERE »þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ë¡£Î¾ºî¤È¤â¡Ö·à¾ìÂÎ¸³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÄËÎõ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÎà¤ÎºîÉÊ¡Ê¸½¾Ý¡Ë¤À¤«¤é¤À¡£¡ØHERE¡Ù¤ÎÄêÅÀ¥«¥á¥é¤È°µÅÝÅª¤ÊÎò»ËÂÎ¸³¤Ï¡¢·à¾ì¤Î°Ø»Ò¤Ë2»þ´Ö¼å¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ÂÄê¾å±Ç¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ï¤¿¤Ê¤ì ¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë½¸¤Ã¤¿¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤¬Ëþ°÷¤Î·à¾ì¤Ç¶ì¾Ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ö¶½¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î½Ëº×¤ò°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë´î¤Ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡ØHERE¡Ù¤È¡Ø¤ï¤¿¤Ê¤ì¡Ù¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¤Þ¤Ê¤¶¤¹»ä¸Ä¿Í¡×¡¢¡Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë½¸¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¡×¤ò¶¯Îõ¤Ë¼«³Ð¤µ¤»¤ëÁõÃÖ¤È¤·¤Æ2025Ç¯ºÇ½ÅÍ×±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè5°Ì°Ê²¼¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ëÄ°³ÐÉ½¸½¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë·æºî¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¡Ù¡ØFlow¡Ù¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ëË®²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ïºä¸µÍµÆó¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡£¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¤Ï¤³¤ì¤¬¹À¥¤¹¤ººÇ¹â·æºî¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÃÇ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¥¤ß¤À¤±¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·¶Ã¤¯¡£
¡ÊÊ¸¡áµÜÀîæÆ¡¢ÀÐ°æÃ£Ìé¡¢º´Æ£¥¢ー¥·¥ã¥Þ¥ê¥¢¡¢ÆÁÅÄÍ×ÂÀ¡Ë