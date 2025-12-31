¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç...¤Ï¤¯À½¤«¤é¤ï¤«¤ë¥¯¥Þ¤ÎÇË²õÎÏ¡¡¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤È¤â¤Ë·ãÁý¡¡¥¯¥Þ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë´í¸±¡ª¡Ê»³·Á¡Ë
º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢·å°ã¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©Æâ¤Îº£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Î£¸ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï£²£¸£³£°·ï¡Ê£±£²·î£²£±Æü»þÅÀ¡Ë¡£µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï£³£´£¸·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µîÇ¯¤Î£¸ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯£³·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï1£²·ï¤Ë¡££´ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ï¤¯À½¤«¤é¤ï¤«¤ë¥¯¥Þ¤Î¶²¤í¤·¤µ
»þ¤Ë¤Ï¿Í¤ò¤â½±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥Þ¡£
¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¡¢»Ò¥°¥Þ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥æー»³·Á¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î¤Ï¤¯À½¤Ç¤¹¡£³Ø½ÑÌÜÅª¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï»³·ÁÂç³Ø¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½£¸£°¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ç¿Í´Ö¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥á¤ÏÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤¿¤¯¡¢ÀèÃ¼¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¾¯¤·ÄË¤¤¤°¤é¤¤¡£
¢£»æ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È...
Á°Â¤Î¥Ä¥á¤ËÇò¤¤»æ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È...¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ä¥á¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤é¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó...¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤ÏÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£