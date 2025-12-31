¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´·¤ì¤µ¤»¤ì¤Ð¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡ª
¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¡Ö»äÊª»ý¤Á´ó¤ê¡õ»ý¤Áµ¢¤ê¡×¥ë¡¼¥ë
²È¤«¤é¥â¥Î¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤Î²÷´¶¤¬¡¢»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¹¥¤¡ª¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¥â¥Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼«Âð¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤È¤Ï¤É¤¦ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾×ÆÍ¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÉ×¤ÈÊì¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¤æ¤ë¤ê²È¤ÎÊë¤é¤·Êý¥ë¡¼¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤Éô²°¤ÎÊë¤é¤·¤«¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ø²È»þÂå¤ÎÂæ½ê¡Ê¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¡¢²È¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤³¤âÊª¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¹¤¯2¿ÍÎ©¤Ä¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£É¹¤ÇÎä¤ä¤¹ÀÎ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£¤½¤ó¤ÊÂæ½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¶¹¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¤í¤¯¤Ë¼êÅÁ¤¤¤â¤»¤º¡¢Êì¤Ï¤Ò¤È¤êÌÛ¡¹¤È²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»Â³¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤²È¤Ç¤Ï¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿º£¤Î²È¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅöÁ³Í¾·×¤ÊÊª¤âÃÖ¤¤Þ¤»¤ó¡£²Èºî¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤ÏÁ´¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÂ¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Êì¤âÉ×¤â¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¿·µï¤Ë½»¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤«¤â¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¡¢°¢Á³¡£ÅöÁ³¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¡¢È¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¡»È¤Ã¤¿¤é½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âOK¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¡Ê²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»È¤¦»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹ÉÔÊØ¤µ¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡¢
¢²ÈÂ²¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡õ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Î¾ì½ê¤ò¹©É×¤¹¤ë¡ÊÆ°Àþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÇØ¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡Ë¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¼ê´Ö¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤²½¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤â¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¡Ö»È¤Ã¤¿¤é¤·¤Þ¤¦¡×¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë²¿¤â¤«¤â¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¶¯Í×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Êª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¡áÌÌÅÝ½¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Î¸°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¤Ë°î¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÙ¤ÇÈÕ¼à¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¼ÙËâ¤À¤«¤é¤É¤¤¤Æ¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢É×ÉØ¤â±ßËþ¤Ç¤¹¡£
Ãø¡á¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¡¿¡Ø¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤Éô²°¤ÎÊë¤é¤·¤«¤¿¡Ù