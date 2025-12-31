¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÃæ±ûÂç³Ø¡¡³Æ¶è´Ö¤ÎÂç³ØµÏ¿¡¡8¶è±üÅÄ¼Â¤Ï20Ç¯ÇË¤é¤ì¤º¡¡1¶è¤ÏµÈµïÂçÏÂ¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¶è´ÖµÏ¿
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
È¢º¬¾ïÏ¢¹»¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤ÏÁ°²óÁí¹ç5°Ì¡£¡È5¶¯¡É¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢½Ð¾ì20¹»¤ÇºÇÂ®¤Î1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÊ¿¶Ñ27Ê¬55ÉÃ98¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¾¡¦µÈµï½Ù¶³Áª¼ê¤ÈÎ¯ÃÓ°ìÂÀÁª¼ê¤Î4Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹²¬ÅÄ³«À®Áª¼ê¤é6¿Í¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë27Ê¬Âæ¤ÎµÏ¿¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî14ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÃæ±ûÂç¤Ï¡¢¸½ºß¶è´ÖµÏ¿¤ò1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè98²óÂç²ñ¤Î1¶è¡¦µÈµïÂçÏÂÁª¼ê(Åö»þ2Ç¯À¸)¤¬¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò26ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë¶è´Ö¿·¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î1»þ´Ö0Ê¬Âæ¤ËÅþÃ£¡£15Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£Íª´ðÁª¼ê(Åì³¤Âç)¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈµïÂçÏÂÁª¼ê¤Ï2¶è¤Ç¤âÂç³ØµÏ¿¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÈµï·»Äï¤ÎÄï¡¦½Ù¶³Áª¼ê¤Ï7¶èµÏ¿¤òÊÝ»ý¡£Äï¡¦½Ù¶³Áª¼ê¤¬¼ç¾¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëº£Âç²ñ¡¢È¢º¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¶è´Ö¤ÇÄ¾¶á5Âç²ñ¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢Âè81²ó¤Î8¶è¤Ç¤Ï±üÅÄ¼ÂÁª¼ê(Åö»þ2Ç¯À¸)¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö04Ê¬26ÉÃ¤¬¡¢20Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¸µÎ©¶µÂç³Ø´ÆÆÄ¤Î¾åÌîÍµ°ìÏºÁª¼ê(Åö»þ1Ç¯À¸)¤¬1¶è¤Ç½ÐÁö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áí¹ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¶è´Ö¤ÎÃæ±ûÂç³ØµÏ¿¡Û
¢¨4¡¢5¶è¤Ï¸½¹Ô¥³¡¼¥¹
2¶è µÈµïÂçÏÂ(Âè99²ó) 1»þ´Ö06Ê¬22ÉÃ
3¶è ËÜ´Öñ¥(Âè101²ó) 1»þ´Ö00Ê¬16ÉÃ
4¶è ÅòÀõ¿Î(Âè100²ó) 1»þ´Ö01Ê¬44ÉÃ
5¶è °¤ÉôÍÛ¼ù(Âè99²ó) 1»þ´Ö10Ê¬36ÉÃ
6¶è ±ºÅÄÍ¥ÅÍ(Âè97²ó) 58Ê¬37ÉÃ
7¶è µÈµï½Ù¶³(Âè100²ó) 1»þ´Ö02Ê¬27ÉÃ
8¶è ±üÅÄ¼Â(Âè81²ó) 1»þ´Ö04Ê¬26ÉÃ
9¶è ÅòÀõ¿Î(Âè98²ó) 1»þ´Ö08Ê¬31ÉÃ
10¶è ½õÀîÂó³¤(Âè99²ó) 1»þ´Ö09Ê¬27ÉÃ