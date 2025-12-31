¡Ú¹ÈÇò¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢ËåÊ¬¡¦CANDY TUNE¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥Ð¥È¥ó¡¡MC¤é¤â¡Ö¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëFRUITS ZIPPER¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ËåÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¤Ç¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£2ÈÖÌÜ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢ËåÊ¬¡¦CANDY TUNE¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥Ð¥È¥ó¡ª
¡¡¡¡¡Ö¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¡×¤Î²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
