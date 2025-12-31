34ºÐÇÐÍ¥¡¡19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤òÂà½ê¤Ø¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À¶¿åÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢19Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£