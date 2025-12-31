ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¸åÇÚ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ªºî»ìºî¶Ê¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×Àä»¿¡ÖÇú²»¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤¿¡×¥³¥é¥Ü¼Â¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸åÇÚ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¤Î³Ú¶Ê¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢MC¤Î¡ÖDOMOTO¡×¤ä½Ð±é¼Ô¤é¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖDOMOTO¡×¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ÈÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÆ²ËÜ¹ä¤¬ºî»ì¤·¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤«¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤â¡¢ÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ä¤â¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦ÀèÇÚ¤È¤«¸åÇÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¶Ê¤¬¤À¤«¤éÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤È¤«¸åÇÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¶Ê¤¬ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤¬±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó²Î¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÄ°¤¤¤¿¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÄ°¤¤¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¡£¡ÖÇú²»¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¹ä¤â¸÷°ì¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£