±ÊÌî²ê°ê¤¬£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ö¥í¥°¹¹¿·¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò£²£³Ç¯£¸·î°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£¡Ö£²£°£²£µ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢£²£°£²£µÇ¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¹Ê¸¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ïº£Ç¯£´·î¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£Ã£Í¤Î´ë¶È¥µ¥¤¥È¤«¤éÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡££±£²·î£³Æü¤Ë£²£¶Ç¯ÇÛ¿®¤Î£Î£å£ô£æ£ì£é£ø´ë²è¡¦À½ºî¤Î±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÊÌî¤ÎÅê¹ÆÁ´Ê¸¡Û
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿£Î£å£ô£æ£ì£é£ø±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹
É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¡¢£²£°£²£µÇ¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä
¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£
ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡£