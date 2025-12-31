¡Ö¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¸ì¤ë¡ÖÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡×
¡¡¡Ö³¿¡Ê¤«¤¨¤ë¡ËÄâ¡×¥¤¥ï¥¯¥é¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£¶Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿Çº¤ßÁêÃÌ¤Ë¼«Ê¬¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¡×¤ÎÁêÃÌ¤Ë²óÅú¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Äµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¥¤¥ï¥¯¥é¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤Î¸Ç¤¤ÀèÇÚ¤Ë¡Ø·Ý¿ÍÆ±»Î¤È¤«¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤¤¤ï¡¢²¶¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤ËÌµÍý¤ä¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¥À¥µ¤¤Îø°¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¡¢¡Ö¡Ø»Å»ö¤¬°ìÈÖÂç»ö¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£