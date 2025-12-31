¡Ú¹ÈÇò¡Û£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å½é½Ð¾ì¤Ç¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÞ¤¬ÇÜÇÜ¤Ë
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷À£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£é£ë£Ô£ï£ë²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¿Íµ¤¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±£°½µÏ¢Â³£±°Ì¤Ë¤Ê¤êÁíºÆÀ¸¿ô£´£°²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¥Ð¥º¤ê¶Ê¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¤ÎÀèÇÚ¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£Â¼ÀîÈì°É¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÜ¤ÎÇÜ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¼¨¤·¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£Æ±¤¸£·¿ÍÁÈÆ±»Î¤Ç¸«»ö¤ÊÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁ´°÷¤¬¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤è¤êÆü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤«¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤¬Ã¯¤è¤êµã¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£ÅÜ¤È¤¦¤Î£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡ØÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡Ù¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£