¡Ú¥¤¥ª¥ó¡Û¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¡¢¥ä¥óË·¥Þ¡¼Ë·¡Ä28¼ï¡È´ë¶È¥³¥é¥Ü¡ÉT¥·¥ã¥ÄÈ¯Çä¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥½¥Ã¥¯¥¹¤â
¡¡¥¤¥ª¥ó¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡×¤è¤ê¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¡×¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥ä¥óË·¥Þ¡¼Ë·¡×¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö´ë¶È¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡×28ÊÁ¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ä¥Ð¥¤¡ª¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¥Ñ¥ó¥Ä¤â¡ª
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ï2016Ç¯¤«¤é¡¢¿©ÉÊ¤äÊ¸Ë¼¶ñÅù¤Î³Æ¼ï¥á¡¼¥«¡¼¤ä³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö´ë¶È¥³¥é¥Ü£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤òÈÎÇä¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï22¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¡×¡Ö¥ä¥óË·¥Þ¡¼Ë·¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐ°æ¿©ÉÊ¡Ö¥¤¥·¥¤¤Î¤ª¤Ù¤ó¤È¥¯¥ó ¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£´ä²¼¿©ÉÊ¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¡¢ÆüËÜ¿©¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÖÈÕ»Á´Û¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡×¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡ÖHonda¡ÊMonkey¡Ë¡×¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¿©ÉÊ¹©¶È¡Ö¥¿¥é¥¿¥é¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡Á¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡Ê³Æ1738±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏXS¡Á5L¤Þ¤ÇÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°íÈÖ²°¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¡¢¥í¥Ã¥Æ¡ÖÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡×¤Ê¤É17¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹37ÊÁ¡Ê³Æ418±ß¡Ë¡¢µµÅÄÀ½²Û¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¡¢¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡×¡¢¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥Ñ¥ó¥À¡×¤Ê¤É12¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ16ÊÁ¡Ê³Æ1078±ß¡Ë¤âÈÎÇä¡£
¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï23¡Á25¥»¥ó¥Á¡¢25¡Á27¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤ÏM¡ÁLL¤Ç¤¹¡£