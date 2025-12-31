¡Ú¹ÈÇò¡Û¥«¥ï¥¤¥¤ÀûÉ÷¤ÇÇ®Àï¥¹¥¿¡¼¥È¡ªCANDY¡¡TUNE¤Ë¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼Â³¤¤¤¿
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY¡¡TUNE¡×¤¬¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ç¹ÈÇòÂÐ·è¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹ÈÇò¤ÎÇ®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£7¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤«¤Ä¸ÄÀ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°áÁõ¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£Â¼ÀîÈì°É¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÇÜ¤ÎÇÜ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤¡¡Á¤¤¤Î¡ª¤Ð¤¤¤Î¡ªFIGHT¡ª¡Ä¡×¡£Â¼Àî¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê²ÎÀ¼¤¬¥Û¡¼¥ë¤Ë¶Á¤¡¢²ñ¾ì¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ÎÂç·¿LED¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤«¤é¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î40²¯²ó¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë7¿Í¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇÌ¥Î»¡£¶ÛÄ¥¤ÎÂÐ·è1ÈÖ¼ê¤ò¾Ð´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤ÀûÉ÷¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£7¿Í¤¬²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸KAWAII¡¡LAB.¤ÎÀèÇÚ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÈNEW¡¡KAWAII¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡£¸åÊý¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£