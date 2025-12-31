¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÂ©¤½¤í¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ËÁÆ¬¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÂ©¤½¤í¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤
¡¡ÍµÈ¤¬³«Ëë¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢º£ÅÄ¤¬º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢°½À¥¤«¤éËÁÆ¬¤Î´ë²è¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÇÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡ª¡×¤È¶Ê¾Ò²ð¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤º¤¬¡¢Â©¤¬¤½¤í¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
