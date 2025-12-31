°æ²¬°ìæÆÀï¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¾×·â¤Î¡È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ÉKO¾¡Íø¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¶ÃÃ²¡ÖÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡µÈÎÉÂçÌï¡ã12²óÀï¡ä¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç ¥é¥¹ ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé7°Ì¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2²ó27ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢WBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¡£¥ê¡¼¥Á¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÎÉ¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¸«»ö¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â»î¹çÂ³¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖµÈÎÉ¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼www¡×¡ÖÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÀï¤¹¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£