¡Ú¹ÈÇò¡Û¡ÖBE:FIRST¡×¤é¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡È²Ä°¦¤¤¡É¥À¥ó¥¹¥ê¥ì¡¼¡¡¹ë²ÚOP¤Ç¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×Ç®¾§
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖILLIT¡×¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö&TEAM¡×¡¢ÃËÀ3¿ÍÁÈ¡ÖNumber_i¡×¡¢6¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBE:FIRST¡×¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤¬¡ÖFoorin¡×¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¡È²Ä°¦¤¤¡É¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£