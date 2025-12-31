¡Ú¹ÈÇò¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡ÊüÁ÷100Ç¯´ë²è¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×Ç®¾§¡ª¡¡Á°²ó¤ÏÎÞ¡¢º£²ó¤Ï¡Ä
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇÇ®¾§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿8¶Ê¤ò¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤ä»Ê²ñ¤¬½ç¡¹¤Ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¦´ë²è¡£°½À¥¤Ï6ÈÖ¼ê¤ÇÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢°½À¥¤â13Ç¯¤Î»Ê²ñ¤ÎºÝ¤Ë¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÈïºÒÃÏ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÎÞ¤ÎÇ®¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÇ®¾§¡£ÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Ê²ñ¤Ø½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£