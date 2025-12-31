¡Ö¥×¥é¥Ã¥Ä¡×´é¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¥¯¡¼¥Ú!? ËÌÊÆ¤Ç´ñÌ¯¤¹¤®¤ë¡Ö½éÂå¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤¬Çä¤é¤ì¤¿¥ï¥± ¼Â¤Ï¡È¼ã¤¤½÷À¸þ¤±¡É¤À¤Ã¤¿¡©
¼ã¤¤½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½éÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤ÎÌ¾¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï1999Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì»þ¤«¤é¡¢Á´À¤³¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¡¢¼ÖÌ¾¤¬Á´À¤³¦¤Ç¥ä¥ê¥¹¤Ø¤ÈÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥é¥Ã¥Ä¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡Û¤³¤ì¤¬ËÌÊÆ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¡¼¥Ú¤Î¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï3À¤Âå¡¦21Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥ä¥ê¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»Å¸þ¤±ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÌÌ¾¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ë¸Â¤ê¡¢ËÌÊÆ¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÃÏ°è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¡Ö¥¨¥³¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥³¡¼¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÅÀ¤Ï¡¢½éÂå¥ô¥£¥Ã¥Ä¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë3¥É¥¢¡¦5¥É¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¤â¡¢4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤ä2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î·»Äï¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÈÇ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥Ã¥Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ2¥É¥¢¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢½éÂå¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ä¥×¥é¥Ã¥Ä¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì¸«°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤¬¹Âç¤Ç¼«Æ°¼Ö¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Â²Á¤Ç¾®·¿¤Ê¥¯¡¼¥Ú¤Ë°ÍÁ³¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥³¡¼¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½ÃÏÆÈ¼«¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÈµö¼è¤ê¤¿¤Æ¤Î¼ã¤¤³ØÀ¸¤ä¡¢¼ã¤¤½÷À¸þ¤±¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥³¡¼¤Ï2005Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÀäÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë2ÂåÌÜ¥ô¥£¥Ã¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ä¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï¥ä¥ê¥¹¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥Ç¥ß¥ª¡Ê¸½¡§¥Þ¥Ä¥À2¡Ë¡×¤¬OEM¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£2025Ç¯¸½ºß¤Ï¡¢¥ä¥ê¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬ËÌÊÆ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
