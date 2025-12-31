¥®¥ó¥Ó¥¹¡¢¹âµé¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖGINZA RUSK¡×¤Î¾®ÂÞ¤ò³È½¼
¡¡¥®¥ó¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹âµé¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖGINZA RUSK¡Ê¥®¥ó¥¶¥é¥¹¥¯¡Ë¡×¤Î¾®ÂÞ¥¿¥¤¥×¤ò³È½¼¤·¤¿¡£
¡¡9·î¡¢¡ÖÍ¶ÏÇ¤Î¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê35g¡Ë¤È¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ê30g¡Ë¤Î´ûÂ¸¾®ÂÞ¥¿¥¤¥×2ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤á¤¤¤¤Á¤´¡×¡Ê30g¡Ë¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥«¥ªÆ¦¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¼þÊÕ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤á¤¤¤¤Á¤´¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¤È¤Á¤ª¤È¤á¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤¤¤Á¤´¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î»ÀÌ£¡¢¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¡£¿¢ÊªÀÆý»À¶ÝÆþ¤ê¤âÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥¦¥Á¡Ê50g¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¡¢º£²ó¤Ï¾®ÂÞ¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ ±Ä¶ÈËÜÉô¹ÊóÃ´Åö¤ÎµÈÂ¼Ë¨»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØGINZA RUSK¡Ù¤ÏìÔÂô¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤·¤ä¤¹¤¯µÊ¿©¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Ï¡¢¼ê¤´¤í¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¾®ÂÞ¥¿¥¤¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ¶ÏÇ¤Î¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥¦¥Á¡Ê50g¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£