¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡È·ëº§±ä´ü¡É¤ò·èÃÇ¡©¡¡ÂåÍý¿Í¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤ÈË¾¤ß¡Ä¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±·ëº§¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç6¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¼ó°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£Ä¾¶á¤Î2Âç²ñ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤ËÍ½Áª¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡È¥¢¥º¡¼¥ê¡É¤À¤¬¡¢3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï1²óÀï¤ÇËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½vs¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥é¥¤¥ª¥é»á¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡È¥¢¥º¡¼¥ê¡É¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥é»á¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ïº£²Æ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤ÈË¾¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Î¤ßÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤«¤é¤½¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ª¥é»á¤Ïº£²Æ¤Ë¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¡¼¥¸¥ç¡Ê¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ÎÌÌ¤Ç¤â¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£Æ±Áª¼ê¤Î¹×¸¥¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î6¤«·î¤Ï½çÄ´¤ÇÈà¤â¥¯¥é¥Ö¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
