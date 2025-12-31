¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ÉÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë»ê¤é¤º...¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡·úÀßÈñÍÑ50²¯±ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬·Ð²áÊó¹ð¡¡
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀßÈñÍÑ¤¬£µ£°²¯±ßÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ä·èÄê»ö¹à¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ïº£Ç¯£±£°·î¡¢¥Áー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î£±¤Ä¤È´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢º£¸å¤Î½¸µÒ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤Î·úÀßÈñÍÑ¤ª¤è¤½£±£µ£¸²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½£µ£°²¯±ß¤ò¿·¤¿¤ËÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎÁêÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯Æâ¤ËÄ´Ã£Àè¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÇ¯Æâ¤Ë°ìÄê¤Î¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ïº£·î£²£¹Æü¤ËÁêÅÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¸þ¤±¤¿Êó¹ð¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ä·èÄê»ö¹à¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤ä¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤Î³«Ëë¤«¤é»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£