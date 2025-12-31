6Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÎ×¤àÄ¹ºê¡¢¼ç¾¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF⼭⼝·Ö¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï31Æü¡¢MF»³¸ý·Ö¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï1990Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2009Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2012¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤«¤é2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ð¤ÆCÂçºå¤ËÉüµ¢¤·¡¢2017¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕJFAÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥«¥Ã¥×Àï2´§¤Ë¹×¸¥¡£2019Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿2019¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕJFAÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢ºòµ¨¤ÏÅ·¹ÄÇÕJFAÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤è¤êÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÂ÷¤µ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢32»î¹ç½Ð¾ì3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç19¾¡13Ê¬6ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö70¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢2°Ì¤ÇJ1Éüµ¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢»³¸ý¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1¤ÎÉñÂæ¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë»³¸ý¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤â⻑ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
