¥Þ¥óU¡¢¥»¥á¥Ë¥çÃÇÇ°¤ÇÊý¿ËÊÑ¹¹¡©¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤ÇÆ¬³Ñ¸½¤¹¡È19ºÐ¡É¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥ä¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤Î¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ï¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø°Ü½»¡£ÍâÇ¯¤ËAZ¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï16»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¡Ê¢þ6¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÂ¦¤¬1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó184²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡ÈÀÖ¤¤°Ëâ¡É¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ª¤è¤ÓÁª¼êËÜ¿Í¤È¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó184²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¡Á7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó129²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤Î¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ï¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø°Ü½»¡£ÍâÇ¯¤ËAZ¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï16»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¡Ê¢þ6¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡ÈÀÖ¤¤°Ëâ¡É¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ª¤è¤ÓÁª¼êËÜ¿Í¤È¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó184²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¡Á7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó129²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£