2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤ªºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤â¤¢¤ê¡¢12·îÁ°È¾¤Ï¡¢Ì¾À¼¤äÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡ÖÃç´Ö¤äÌ¤Íè¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£ÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤ÏÍê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤¦¤ªºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆ¬¾å¤Î¸½¼Â²½¤òÂ¥¤¹ÅÚÀ±¤¬¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿12·î¡£¼é¸îÀ±¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤µ¤»¤ë³¤²¦À±¤â12·î10Æü¤Ë¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
°ìÊý¤Ç¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤â¤¢¤ê¡¢12·îÁ°È¾¤Ï¡¢Ì¾À¼¤äÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â°ÜÆ°¡£ÂÀÍÛ¡¢²ÐÀ±¡¢¶âÀ±¡¢¿åÀ±¤È¡ÖÃç´Ö¤äÌ¤Íè¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤½¤í¤¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡£3Æü¤ÎËþ·î¤Ï¿Æ¤·¤¤¿Í¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£°ìÊý¤Ç¡¢17Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£³¤²¦À±¤Ï27Æü¤Ë¤¦¤ªºÂ¤òµî¤ë¤Î¤Ç¡¢·îËö¤Ï¿µ½Å¤µ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)