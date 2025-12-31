2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬1¤ÄÁ°¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥â¡¼¥É¤Ë¡£20Æü¤Î¿··î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¸òÎ®¤ÎÂ¿¤µ¤â°ìÃÊÍî¡£¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤Ê¤É¡¢¡Öºî¶È¡×¥â¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤â¡¢Ç¼¸Í¤ÎÂçÁÝ½ü¤äÉô²°¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼êÉÕ¤«¤º¤ÎÉôÊ¬¤â¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¡¢ÂÀÍÛ¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡ÖÃç´Ö¤äÌ¤Íè¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ò¸ò¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ç¡¢±óÊý¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿³¤³°¤ÎÍ§¿Í¤È²ñ¤¦¤Ê¤É¤â¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â°ÜÆ°¡£ÂÀÍÛ¡¢²ÐÀ±¡¢¶âÀ±¡¢¿åÀ±¤È1¤ÄÁ°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÃæ¡¢3Æü¤ÎËþ·î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤ÈÂ³¡¹¡¢¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤Ë¡£º£Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Áá¡¹¤Ë¥È¥é¥¤¡£
