2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤®ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¤ä¤®ºÂ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢12·îÁ°È¾¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¡¼¥É¤Ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡¢µÁÌ³¤äÌò³ä¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢20Æü¤Î¿··îº¢¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ø¤Î°¦¤·¤µ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ã¸¡¹¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ä¤®ºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼é¸îÀ±¤Î¸½¼Â²½¤ÎÅ·ÂÎ¡¦ÅÚÀ±¤¬¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¤¿¤Î¤¬11·îËö¡£12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï¿åÀ±¤¬1¤ÄÁ°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤â¤¢¤ê¡¢¿ïÊ¬¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬12·îÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â¤ä¤®ºÂ¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¡¢²ÐÀ±¡¢¶âÀ±¡¢¿åÀ±¤È¤½¤í¤¤¡¢»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡£19Æü¤Î¤ä¤®ºÂ¤Î¿··î¤Ë¤Ï¤¢¤ë·è°Õ¤¬¡£°ìÊý¡¢17Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÈñºï¸º¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
