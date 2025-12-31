2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¤¤¤ÆºÂ¤òÈ´¤±¡¢¡Ö·ÐºÑ¤äË¤«¤µ¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¤¤¤ÆºÂ¤Î¿··îº¢¤Ë¤Ï¡¢»¨Â¿¤Ê¤â¤Î¤òÀ°Íý¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò»Ä¤¹»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Íè·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢ÃÏÆ»¤Êºî¶È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤¤¤ÆºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¡¢ÂÀÍÛ¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¤¤¤ÆºÂ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢12·î¾å½Ü¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥â¡¼¥É¡£µ¤¤â¤Ï¤ä¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤¿¿åÀ±¤Ï¡¢10·î29Æü¡Á11·î19Æü¤â¤¤¤ÆºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ëÎ®¤ì¤â12·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥óA¤Î¼ºÇÔ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥×¥é¥óB¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¤¤¤ÆºÂ¤òÈ´¤±¡¢¡Ö·ÐºÑ¤äË¤«¤µ¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤Ä¤¤Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï¤ï¤¶¤È¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ë¡£
