¡Ú¹ÈÇò¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡ßPerfume¡¡¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤Ç¥æ¡¼¥ß¥óÌ¾¶Ê¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×Ç®¾§
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¡Ê25¡Ë¤Èº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤¬¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£»þÀÞ»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò²ñ¾ì¤Ë¶Á¤«¤»¡¢ÈÖÁÈ¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£