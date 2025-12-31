¡Ú¹ÈÇò¡ÛNumber_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¡ÈÁ´ÎÏ¥Ñ¥×¥ê¥«¡É¤ÎºÆ¡¹Íè¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤µ¤¯ÃÆ¤±¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¤¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Number_i¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡£Ê¿Ìî¤Ë¤è¤ë¡ÈÁ´ÎÏ¥Ñ¥×¥ê¥«¡É¤ÎºÆ¡¹Íè¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡Ê¿Ìî¤Ï2018Ç¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÌ´¤Î¥¥Ã¥º¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤âÆ±³Ú¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ºòÇ¯¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¸å¤í¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥«¥á¥é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Æâ¤ÇNumber_i¡¢ILLIT¡¢&TEAM¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£ËÁÆ¬¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Î¾Ð´é¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇÜÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«¥À¥ó¥¹¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Î¡ÈÁ´ÎÏ¥Ñ¥×¥ê¥«¡É¤ÎºÆ¡¹Íè¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤ï¾Ð¡×¡ÖÊ¿Ìî¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤µ¤¯ÃÆ¤±¤Æ¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇúÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«¥À¥ó¥¹¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿»çÍÔ¤¯¤óÎ®ÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
