¡Ú¹ÈÇò¡Û¥ß¥»¥¹¤Î¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÇËë³«¤±¡ªÂç¿¹¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¶Á¤ÅÏ¤ë¡¡Ä¶¹ë²Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥á¥É¥ì¡¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤¬Ì³¤á¡¢Âç¿¹¤¬¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤òÈþ¤·¤¤À¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¥ß¥»¥¹¤Î¸å¤Î¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥¹¥È¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×King¡õPrince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA
¡¡¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡¡ÖYOUNG MAN¡×ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë
¡¡¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume
¡¡¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA
¡¡¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö