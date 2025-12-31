¡Ú¹ÈÇò¡Û¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç³«Ëë¡ª¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢100¿ÍÄ¶¤ÇÌ¾¶Ê²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤À
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢King¡õPrince¡¢HANA¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¤ò²Î¾§¡£Â³¤¤¤Æ»Ê²ñ¤Î½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤ÈÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¿¶¤êÉÕ¤¤Ç¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢TUBE¡¦Á°ÅÄÏËµ±¤È»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¤Ï¡ÖYOUNG MAN¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆPerfume¤È´öÅÄ¤ê¤é¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¤È¥¦¥§¥¤¥¡¼¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï½Ð¾ì²Î¼ê¤È»Ê²ñ¤Î3¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ò²Î¾§¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£