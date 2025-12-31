±ÊÌî²ê°ê¡¢2Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê¥Ö¥í¥°¹¹¿·¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡¶á±Æ¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤µ¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¶á±Æ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¡ª¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë±ÊÌî²ê°ê
¡¡±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤³¤Î°ìÇ¯¡¢2025Ç¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡£º£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
