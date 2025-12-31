¡ÖÆþ±¡Ãæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡¡ÁÄÉãÊìÂð¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÍÄ¤¤·»Äï¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î¼Ö¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ
ÀÐÀî¸©ºß½»¤Î50Âå½÷À¡¦M¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬µï¤ë¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¡¢M¤µ¤ó¤ÎÍÄ¤¤Â©»Ò¤¿¤Á¤¬£²¿Í¤¤ê¤ÇÀã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ......¡£
¡ãM¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
»ä¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é25Ç¯Á°¤ÎÅß¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤ÇÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Â©»Ò2¿Í¤ò¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢5ºÐ¤È3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¸å¤ÇÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÊ¹¤«¤º¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÄ»ù¤¬£²¿Í¤¤ê¡¢»Ò¶¡¤ÎÂ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø
ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â»Ò¶¡Ã£¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¡£
¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ²±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬¼¡ÃË¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿Êý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Åú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊý¤¬ÉÂ±¡¤Î»ä¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Þ¤Ç2¿Í¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ä¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¢¤Þ¤êÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î°ì¸À¤·¤«¸À¤¨¤º¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤³¤Î¤É¤Ê¤¿¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¿¤â¤ªÎé¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ªÎé¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤â30ºÐ¤È28ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤Î»þ¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸æ²¸¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
