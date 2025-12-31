¡ÚRIZIN¡Û¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¡ÖÃ¡¤¯¤Ê¤é»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡²ÈÂ²¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ø·Ù¾â
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè11»î¹ç¤ÇRIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡ÊRoys¡¡GYM/ JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉRENA¡ÊSHOOTBOXING/¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡Ë¤Ë2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤¬RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¤ÏºÇ¹â¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤¯¤Ê¤é»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡1R¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ëß·¡£RENA¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ó¤Àº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2R¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ÆËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Öº£²ó¡¢RENAÁª¼ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¸¥ç¥·¥«¥¯¤ÎÁ´À¹´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRIZIN¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZIN¡¡CONFESSIONS¡×¤Ç¡¢°Ëß·¤Î²ÈÂ²¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ëß·¤Î²ÈÂ²¤Ï¾¯¤·²á·ã¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ÏºÇ¹â¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤¯¤Ê¤é»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¤Î³§¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£