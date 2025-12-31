¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬³«Ëë¡ª¥ß¥»¥¹¤¬ÈþÀ¼¤Ç¡È¹æË¤¡ÉÍµÈ¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õº£ÅÄÈþºù¤Î»Ê²ñ¿Ø¤¬¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤ÇSP¥á¥É¥ì¡¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿°½À¥¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Àº£ÅÄ¤Î3¿Í¤¬³«Ëë¤òÀë¸À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤ÎÌ¾¶Ê¥é¥Ã¥·¥å¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï¡¢MISIA¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤é¤È¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤òÌÀ¤ë¤¯Èþ¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁíÀª100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é½Ð±é¼Ô¤Ç¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤ê²þ¤á¤ÆÍµÈ¤¬³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ï¹ë²ÚÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë³«¤±¡£¤µ¤é¤ËB¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤Ï¡¢Ê¡»³²í¼£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏB¡Çz¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Ê¡»³¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£¶Ê¤ÏÊ¡»³¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ºæÀµ¾Ï¤âÅÐ¾ì¡£¸åÈ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£À±Ìî¸»¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¸å¤Ë¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤Ï¡¢13Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶Ê¤Ç¡¢°¦¤ä¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¸å¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ÌðÂô¤¬¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¡£¤½¤·¤Æ¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÇ÷ÎÏ¤Î²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎºÇ¸å¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î²Î¼ê¤¬²Î¤¤½ª¤¨¤¿¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¡£21Ç¯¤ËºÇ°¦¤ÎÌ¼¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸²Î¾§¡£±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£