¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛµÜÅç¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ï¥®¡¼¥¿¸ú²Ì¤ÇÂçÀ¹¶·¡¡Ã£Àî¸÷ÃË»á¡õÌøÅÄÍª´ô¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸
¡¡¡Ö¿·½Õ¹Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡Ê£³£±Æü¡¢µÜÅç¡Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ø¿·½Õ¹Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÏÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î£¶Æü´Ö³«ºÅ¡££²£µÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÏÍ½Áª£²ÆüÌÜ¤¬Áè¤ï¤ì¡¢¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î³èÌö¤Ç¹¥ÇÛÅö¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£Ï¢Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ã£Àî¸÷ÃË»á¤ÈÌøÅÄÍª´ô¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¹Åç½Ð¿È¤ÎÌøÅÄ¤Î³®Àû¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢µÞ¤¤ç¾ì½ê¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ±À¤Âå¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¤À¤¬¡¢¹Åç¾¦ÌîµåÉô£Ï£Â¤ÎÃ£Àî»á¤È¤Î¶¦±é¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£»Ê²ñ¼Ô¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢»ÅÀÚ¤ê¤Þ¤¯¤ëÃ£Àî»á¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌøÅÄ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¿©À¸³è¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤âÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¡¢Ã£Àî»á¤Î¸À¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦£·£°ºÐ¤ÇÌ´¤â´õË¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌøÅÄ·¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤¢¤È£µÇ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´ÑµÒ¤ò¸ò¤¨¡¢¥Ü¥±¤¿¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµÏ¿¤è¤ê¤ª¶â¡£²Ô¤²¤ë¤À¤±²Ô¤°¡×¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¡¢µÜÅç¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÂÐ·è¡£µÜÅç¥Ü¡¼¥È¤òÂ¿¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£