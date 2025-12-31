¡Ö¥ï¥ê¥«¥ó¡×¤È¡Ö¹¥°Õ¡×¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º§³èÃæ¤ÎÇ¯²¼ÃË»Ò¤Î¸À¤¤Ê¬¡¿¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¥
¡Ø¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡Ê¥³¥Ë¥·¥Ê¥Ä¥³/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àä»¿º§³èÃæ¤ÎÏÆÅÄ¥¢¥¤¥³34ºÐ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ç¯²¼ÃË»Ò¤³¤¦¤¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç·ëº§´êË¾¤¢¤ê¡ª ¾Íè°ÂÂÙ¤Ê¤³¤Î¿Í¤Ê¤é»ä¤Î¤³¤È¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç1±ßÃ±°Ì¤Î¥ï¥ê¥«¥ó!? ¤³¤ó¤ÊÃË¤¼¤Ã¤¿¤¤·ù¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¡½¡½¡£¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ò¤¤º¤ë¥¢¥é¥µ¡¼º§³è½÷»Ò¤¬¡¢¹çÍý¼çµÁ¤ÊÍý·ÏÃË»Ò¤È¤ÎÎø¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆÏ¢ºÜ¡£ºÇ¿·11´¬¤Ï12·î22Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àä»¿º§³èÃæ¤ÎÏÆÅÄ¥¢¥¤¥³34ºÐ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ç¯²¼ÃË»Ò¤³¤¦¤¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç·ëº§´êË¾¤¢¤ê¡ª ¾Íè°ÂÂÙ¤Ê¤³¤Î¿Í¤Ê¤é»ä¤Î¤³¤È¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç1±ßÃ±°Ì¤Î¥ï¥ê¥«¥ó!? ¤³¤ó¤ÊÃË¤¼¤Ã¤¿¤¤·ù¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¡½¡½¡£¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ò¤¤º¤ë¥¢¥é¥µ¡¼º§³è½÷»Ò¤¬¡¢¹çÍý¼çµÁ¤ÊÍý·ÏÃË»Ò¤È¤ÎÎø¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆÏ¢ºÜ¡£ºÇ¿·11´¬¤Ï12·î22Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª