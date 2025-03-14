THE RIVER AWARD 2025 結果発表 ─ みんなで決めた年間ベスト洋画トップ20とアツいコメント集

これをチェックせずに、新年は迎えられない。

年末恒例企画、THE RIVER AWARDの発表だ！海外ポップカルチャー専門メディア・THE RIVERの読者が選ぶ、その年の“ベスト作品ランキング”が、ついに出揃った。

大作から話題作、そして心を掴んで離さなかった一本まで。今年、最も支持を集めた映画はどの作品だったのか。読者の皆さんから寄せられたアツいコメントとともに、ランキング形式で一挙に公開する。

「わかる、これは外せない！」と頷く声もあれば、「未見だったけど、そんなに刺さる作品なのか」と新たな出会いにつながる一本もきっとあるはずだ。

興行収入や動員数では測れない、“本当に愛された作品”の記録。トップ20から、カウントダウン形式で発表だ！

※投票期間：2025年12月17日（水）～29日（月）

投票数：466人

投票方法：オンライン。1人3作品に投票。うち1作には2ポイント、残り2作には1ポイントずつ。

カッコ内は日本公開日。

※各作品のあらすじ文は作品公式Webサイトより引用。

第20位 Flow （2025/03/14） 20ポイント

世界が大洪水に包まれ、今にも街が消えようとする中、ある一匹の猫は居場所を後に旅立つ事を決意する。流れて来たボートに乗り合わせた動物たちと、想像を超えた出来事や予期せぬ危機に襲われることに。しかし、彼らの中で少しずつ友情が芽生えはじめ、たくましくなっていく。彼らは運命を変える事が出来るのか？そして、この冒険の果てにあるものとは―？

「セリフが一つもない。だけど、各動物の気持ちがわかる。わかるけどわかりきらない。全ての場面が繊細で、どこかに残る人間の跡も素敵でした。」（ゆうり さん）

「セリフのない映画で、こんなにも心揺さぶられるとは思わなかったです。セリフがないからこそ、直接心に響いたのかもしれません。本当に素敵で素晴らしい、大切な作品になりました。特に、猫好きは絶対観てほしい！」（にゃん さん）

「実写映画でさえCGを使えばどんな表現も可能になった今、「アニメにしかできないことは何か？」「アニメの良さとは？」という問いに対する一つの答えが、『Flow』ではないでしょうか。一切のセリフを排除し、純粋に絵だけで語り、物語そのものを観客の想像に委ねる―この大胆な試みに、『Flow』は見事に成功しています。アニメーションの本質である「絵を動かし、命を吹き込み、世界を創り出す」魅力を、余すところなくスクリーンに映し出した傑作だと思います。」（cheapside さん）

1961年、フォークギターだけを手に、きらめきを掴むためにニューヨークへ降り立った青年、ボブ・ディラン。恋人、音楽上のパートナー、才能を認める先輩と出会い、激動の時代に呼応するミュージックシーンの中で、彼の魅力と歌は大きな注目を集めていく。次第に“フォーク界のプリンス”“若者の代弁者”と祭り上げられるボブ。しかし、彼の才能と魂は、次第に違和感を感じていく。そして1965年夏、大観衆を前に最後の決断をする。彼の手にはエレクトリック・ギターがあった…

第19位 名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN （2025/02/28） 25ポイント ©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

「が歌うたびに心が震え、その度に泣いてしまい顔がぐちゃぐちゃに…」（ミゲル さん）

「もう…とにかくあまりに濃厚で、あまりに最高なボブ・ディラン=ティモシー・シャラメという、誰も追い付けない天才の「疾走」を体感する2時間20分の祝祭でした。冒頭からラストまで、本当に自分は60年代の「あの時代」にタイムスリップしたのでは？と錯覚するような音と映像、そして演者たちの肉体から漂う「芳香」にやられ、クライマックスは涙と溜息が。マンゴールド監督の慈愛に満ちた「終わる物」への眼差し。絶品です。」（Takeman さん）

「父と15年ぶりに一緒に映画館へ行った思い出の作品になりました。ティモシー・シャラメらキャスト陣の歌も演技もすばらしく、サントラは我が家の車の中で流す定番のアルバムです。」（かめ さん）

孤児を集めて暗殺者とバレリーナを養成するロシア系犯罪組織：ルスカ・ロマ。裏社会に轟く伝説の殺し屋：ジョン・ウィックを生み出した組織で殺しのテクニックを磨いたイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる。組織に背き、1000年の長きにわたって続く暗殺教団の存在にたどり着くイヴ。しかし、彼女の前に、あの伝説の殺し屋が現れる…果たしてジョン・ウィックは敵か味方か？最強の殺し屋と対峙したイヴの選択とは？

第18位 バレリーナ：The World of John Wick （2025/08/22） 29ポイント (R), TM & (C)2025 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

「ジョン・ウィックワールドが最高である理由の「撃つ理由」じゃなくて「撃ち方」にすべての美学が宿っているところ。それをアップデートしてるのがやばい。力でねじ伏せるんじゃなくて、重心、間、リズム、流れ。殺しがコンテンポラリーダンスみたいになってる瞬間もあった。」（カリカチュアありがたや さん）

「手榴弾縛りで無双したり、お皿で叩いて被ってジャンケンポン！したり、火炎放射vsハイドロポンプなんてアニメのポケモンでしかみたことないよ！！」（スジャータ さん）

「永遠にジェットコースターの落下を体験してる感じで毎秒楽しい！」（マサジョ さん）

アメリカ大統領ロスが開く国際会議でテロ事件が発生。それをきっかけに生まれた各国の対立が、世界大戦の危機にまで発展してしまう。この混乱を食い止めようとする新キャプテン・アメリカことサム・ウィルソンに、〈赤いハルク〉と化した大統領ロスが襲いかかる…！

第17位 キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド （2025/02/14） 35ポイント © 2024 MARVEL.

「久しぶりに正統派MCUが帰ってきた！サムは最高のキャプテン・アメリカでした！」（らま さん）

「二代目キャプテンとして、覚悟を持って困難に立ち向かう姿が「サムに盾が受け継がれてよかったよね」と観客に思わせる納得の構成で、感情を静かに、でも確実に揺さぶってくる作品だった。感情面・物語面ともに総合満足度の高い一作でした。」（けんさん さん）

「最近のマーベル映画＆ドラマにはイマイチ満足できなかったけど、ようやく新生キャップの活躍を映画館の大画面大音響で楽しめて、とても嬉しかった！キャップと仲間たちの活躍をもっと観たいです。」（ひいらぎ さん）

宇宙ミッション中の事故で特殊能力を得た4人のヒーロー・チームは、その力と正義感で人々を救い、“ファンタスティック４”と呼ばれている。

世界中で愛され、強い絆で結ばれた彼ら“家族”には、間もなく“新たな命”も加わろうとしていた。

しかし、チームリーダーで天才科学者リードのある行動がきっかけで、惑星を食い尽くす規格外の敵”宇宙神ギャラクタス”の脅威が地球に迫る！

滅亡へのカウントダウンが進む中、一人の人間としての葛藤を抱えながらも、彼らはヒーローとして立ち向かう。いま、全人類の運命は、この4人に託された--。

第16位 ファンタスティック４：ファースト・ステップ （2025/07/25） 38ポイント © 2025 MARVEL

「今までのMARVEL映画と違うテイストで、メッセージ性がすごく深い。

話の展開も面白いし、何よりヒーロー4人の魅力が半端なく、掛け合いも面白い。アクションシーンもかっこいいし感動するところも多い。これからのMARVELに期待できるような映画だった。」（Pikari さん）

「ファン・タスティック・フォーー♪

何度この音楽を今年、聴いたことか。マーベルの新たな顔として最高の4人でした。だからこそ早くドゥームズデイでの活躍が楽しみです。早く公開してくれ！！新たなファミリー映画として最高の1本でした！」（ベッカム さん）

「サンダーバードのようなレトロフューチャーな世界観がたまらなく愛おしい作品で、内容のテンポ感もよくアメコミ映画の正統派としてこれだけ気持ちの良い映画は久しぶりだったのでは？と思わせる作品だった。今後のMCUタイムラインとどう関わってくるのかも非常に楽しみなポイント。」（けんさん さん）

これは、ある町で起きた、多くの人が命を落とした本当の話。水曜日の深夜2時17分。子どもたち17人が、ベッドから起き、階段を下りて、自らドアを開けたあと、暗闇の中へ走り出し姿を消した。消息を絶ったのは、ある学校の教室の生徒たちだけ。なぜ、彼らは同じ時刻に、忽然と消えたのか？いまどこにいるのか？疑いをかけられた担任教師のジャスティン・ギャンディは、残された手がかりをもとに、集団失踪事件の真相に迫ろうとするが、この日を境に不可解な事件が多発、やがて町全体が狂い出していく…この話のヒミツ知りたいでしょう？

第15位 WEAPONS/ウェポンズ （2025/11/28） 40ポイント © 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved

「ホラー映画を観に行った筈なのに、爆笑して帰って来るとは思わなかった。グラディスおばさんのルックスを考えた人は天才なのでは？あのおばさんはよりによってどうしてあのカツラを被ろうと思ったの？あんな長さの前髪のカツラがこの世にある？なんであんなに口紅がはみ出て滲んでいるの？どこで服を買っているの？と、どうでもいい疑問が次々頭に浮かんで来るが、グラディスおばさんの過去を描く前日譚を企画中とのことなので、実現することに期待しています。」（わっふる さん）

「ワーナー・ブラザース ジャパン配給による最後の洋画作品‥しかと見届けました。次々と提示されていく謎や不可解な現象を拾っていくと見終わった頃にはいい意味で変な爽快感があってスッキリしって劇場を後にしました。名作！」（ラーメンからちゃんぽん さん）

「ありがとうワーナーブラザーズ。プロットやジャンプスケア描写、ゴア描写ももちろんよかったのですが、各登場人物のキャラクターアークが素晴らしかったです。とくにジャスティンの、男を見る目がなさそうなところ、自己肯定感が低そうなところ、ついでに教員にもあんまり向いてなさそうなところ、ものすごく役柄への理解度が高い！！と唸りました。ジョシュ・ブローリンも新たな代表作になるのではないでしょうか…！」（汁なし担々麺 さん）

NYでストリップダンサーをしながら暮らす“アニー”ことアノーラは、職場のクラブでロシア人の御曹司、イヴァンと出会う。彼がロシアに帰るまでの7日間、1万5千ドルで“契約彼女”になったアニー。パーティーにショッピング、贅沢三昧の日々を過ごした二人は休暇の締めくくりにラスベガスの教会で衝動的に結婚！幸せ絶頂の二人だったが、息子が娼婦と結婚したと噂を聞いたロシアの両親は猛反対。結婚を阻止すべく、屈強な男たちを息子の邸宅へと送り込む。ほどなくして、イヴァンの両親がロシアから到着。空から舞い降りてきた厳しい現実を前に、アニーの物語の第二章が幕を開ける。

第14位 ANORA アノーラ （2025/02/28） 42ポイント ©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

「人間ドラマ？コメディ？二転三転する話に目が離せませんでした。ラストシーンはセックスワーカーも1人の人間である事を忘れないでというメッセージを受け取りました。逆境に抗う全ての女性に幸あれ。」（ダニー さん）

「権力者は弱者を蔑み搾取する。そんな胸糞展開な物語の中で『職業に貴賎なし』を体現し、臆することなく権利を主張するアノーラ の芯の通った強さが心地良い。中盤のドタバタパート、ラストシーンの鮮烈さ、緩急のバランスも素晴らしく『おとぎ話？ううん、現実』のキャッチコピーが実に的確で秀逸でした。」（cheapside さん）

「笑えるのに泣けて、ほっこりするのにちくっとする、いろんな感情を味わえる1作。」（le6mai83 さん）

アメリカの片田舎で静かな隠遁生活を送る養蜂家。ある日、彼の恩人である善良な老婦人がフィッシング詐欺にかかり、全財産をだまし取られた末に自ら命を絶ってしまう。

詐欺組織への復讐を誓った養蜂家は、かつて所属していた世界最強の秘密組織“ビーキーパー”の力を借り、怒涛の勢いで事件の黒幕へと迫っていく。

その先に立ちはだかるのは、この国では絶対に誰も手が出せない最高権力の影。それでも養蜂家は何も恐れず前進し、社会の秩序を破壊する害虫どもを完膚なきまでに駆除し続ける。そしてついに、彼が辿り着いた最大の“悪の巣”とは――？

第13位 ビーキーパー （2025/01/03） 43ポイント © 2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.

「ステイサムだったらこうするねシリーズ。特殊詐欺グループは根っこまで引っこ抜きましょう。最高」（BNJ さん）

「ステイサムの、ステイサムによる、ステイサムファンのための映画でした。やっぱブチギレ状態のステイサムは無敵ですね！」（DJソーオン さん）

「「いや強すぎだろ！有り得ない！」という展開を「でもステイサムだから」で捩じ伏せる圧倒的な説得力。そしてほとんどの敵を無傷で瞬殺、次のターゲットの場所へ即座に移るという近年稀に見るハイテンポ。新年一発目に相応しい痛快アクションでした。」（太陽仮面サンタワー さん）

シリーズ初、プレデターが主人公の完全なる新章。誇り高き戦闘一族から追放され、宇宙一危険な「最悪の地(バッドランド)」に辿り着いた若き戦士・デク。次々と敵に襲われる彼の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイド・ティア。「狩り」に協力すると陽気に申し出る彼女には、ある目的があって――。「究極の敵」を狩って真の「プレデター」になれるのか、それとも「獲物」になってしまうのか。規格外のコンビが挑む、究極のサバイバルSFアクションが今始まる！

第12位 プレデター：バッドランド （2025/11/07） 50ポイント ©2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

「SFホラーから一変、冒険活劇に進路を変えたシリーズだったが、まさかの大傑作だった。映画的な楽しさに溢れていて、大満足！今後のプレデター作品は全てダン・トラクテンバーグに任せよう。」（Ruka さん）

「大暴れSFバディアクションの超快作！生態系の整合性なんてクソくらえな危険生物大行進！細かいことはいいんだよ！一緒に暴れる快感に浸ろうぜ！ってなサイコー映画でした！」（プーちゃん。 さん）

「私も！ティアちゃん背負いたい！！！！」（キガ さん）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

第10位（同率） ズートピア２ （2025/12/05） 55ポイント (c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

「これぞファンが求めていた100点満点の続編」（ぼん さん）

「バディ物として完璧、ミステリ物としても秀逸、コメディセンスに溢れ、重い社会的メッセージの伝え方も説教臭くなく、名作に捧げるオマージュ＆パロディの使い方が抜群。ハラハラドキドキ笑って泣ける、全方面キレッキレ無双の作品、それがズートピア2。 ニック＆ジュディはやっぱりサイコーでした。」（cheapside さん）

「こんなに不満なところとかそういうマイナスなところがない映画あるの?!って思うほど最高で泣けて、2人のバディに魅了された。改めて大好きになった。」（Q さん）

「前作からジュディとニックの関係性にキュンキュンしまくってましたが今作もとっても萌えて尊すぎて…気付けば泣いていました。まだまだこの二人の物語を観たいです」（エンジュ さん）

「ニックとジュディ、いやジュディとニックのバディの尊さを見ているだけでも十分ではあるが、ストーリーとしても前作同様、メッセージ性ありつつも、ユーモア、スピード感もあるので誰でも引き込まれる。それにどのキャラクターも魅力的だし、モフモフ感がすごい」（626 さん）

革新的な映像と巧みなストーリーテリングで、不動の地位を築いているドリームワークスの最高傑作アニメーションが、最新のIMAX®カメラで撮影された実写映像と、緻密なCG技術によって進化を遂げる。

人間とドラゴンが共生する未知なる世界に一瞬で引き込まれる、圧倒的な没入感。ドラゴンと一緒に風を切って空を飛ぶ感覚を味わえる、息を呑むほどのスピード感。スクリーンを超えて迫ってきそうな、ドラゴンのリアルな存在感。ひとりの少年とドラゴンが絆を紡ぐ大冒険を【体感】する、奇跡の物語が始まる――

第10位（同率） ヒックとドラゴン （2025/09/05） 55ポイント ©2025 UNIVERSAL PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

「音楽、ビジュアルなどすべてにおいて完璧なる実写化！元のアニメが傑作なので安心して期待できましたし、実写ならではの演出や迫力がとても劇場体験として素晴らしかった！5回観に行きました！」（とどろっちゃん さん）

「アニメのときのストーリーの素晴らしさ、キャラクターの愛らしさはそのままに実写になったことで映像の迫力とリアリティがブラッシュアップされて誰でも楽しめる作品になっていて最高でした！トゥースも変わらずめちゃくちゃかわいくて…。劇伴もアニメ版から更に荘厳さを感じるアレンジになっていて文句無しに今年のベスト映画でした…！」（はやぴ～ さん）

「アニメ版を完璧以上に実写化！映像も脚本演出も素晴らしかった。この世界のどこかに本当にドラゴンがいるんじゃないかとさえ思ってしまうほどのリアリティ。家族、親子、仲間、友人とのドラマも深くて『映画に求める全て』が詰まっていた。」（T385 さん）

「これぞ正しいアニメ実写化という内容だった。アニメ版だと単なる意地悪集団だった同期組に彼らは彼らで苦労してるというバックボーンを追加する事で、初めから彼らにも感情移入できるし、終盤の胸熱展開もより上がるようになっていて、素晴らしい改変だと思った。」（たっちゃん さん）

「フロリダのユニバーサルスタジオにヒックとドラゴンライド乗りに行くという新たな夢をもらいました。途中、曲がり切れず壁にぶつかっても本望です。」（汁なし担々麺 さん）

1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷で一攫千金の夢を賭けた商売を計画する。それは、当時禁じられていた酒や音楽をふるまう、この世の欲望を詰め込んだようなダンスホールだった。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂する。ある招かざる者たちが現れるまでは…。最高の歓喜は、一瞬にして理不尽な絶望にのみ込まれ、人知を超えた狂乱の幕が開ける。果たして兄弟は、夜明けまで、生き残ることが出来るのか――。

第9位 罪人たち （2025/06/20） 61ポイント © 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema® is a registered trademark of Dolby Laboratories

「まず映画として素晴らしい。観ている最中どこに連れて行かれるかわからない高揚感。そしてIMAXのスクリーンを活用した演出。まさに映画を観た充実感に満たされた最高の作品。ライアンクーグラー監督の最高傑作。」（まんじゅー さん）

「とんでもない快作。ライアンクーグラーのエネルギッシュさに溢れたストーリーを、スタイリッシュなショットと音楽が色鮮やかに彩る。どの視点から切り取っても完璧な「映画体験」であり、過去と未来を音楽を媒介に繋ぎながらも圧倒的な「今」を体感させる。」（しん（麿おぢ） さん）

「様々なジャンルが混ざり合ってるにも関わらず全ての要素がきれいにまとまっていて、観てる時間もあっという間に感じる傑作だった。サントラの曲は映画を観た日から今日まで毎日聴いているほどお気に入り。もし再上映されるなら絶対に行きたい。」（シ さん）

「上映館が少ない中の大健闘。オリジナル脚本でこれだけのヒットになったのは、多くの観客がよくあるブロックバスター的な展開に食傷気味になっているということの表れだと思う。」（shu さん）

「ホラー映画であると同時に見事な音楽映画。映画の中盤、ソウルミュージックに時代や国境を越えて文化が混じり合うところを長回しで撮ったシーンが最高。これをIMAXで観れて嬉しい。上映してくれたことに感謝です。」（おがちゃん さん）

元トップ人気女優エリザベスは、50歳を超え、容姿の衰えと、それによる仕事の減少から、ある新しい再生医療＜サブスタンス＞に手を出した。

接種するや、エリザベスの背を破り脱皮するかの如く現れたのは若く美しい、“エリザベス”の上位互換“スー”。抜群のルックスと、エリザベスの経験を持つ新たなスターの登場に色めき立つテレビ業界。スーは一足飛びに、スターダムへと駆け上がる。

一つの精神をシェアする存在であるエリザベスとスーは、それぞれの生命とコンディションを維持するために、一週毎に入れ替わらなければならないのだが、スーがタイムシェアリングのルールを破りはじめ―。

第8位 サブスタンス （2025/05/16） 63ポイント （ｃ） The Match Factor

「今年の1本といえばこれでしょう！ルッキズム・若さへの渇望・SNS・社会の中の女性の立ち位置・消費される「性」・理想とする「自分像」を定義するものは何かを問いかける作品で2025年を象徴する1本だと思います。美しさとグロテスクさが共存する独特の色遣いと画面構成も素晴らしかったです。」 （モリ さん）

「年嵩になった女優にハリウッドが差し出す残酷な配役。撮り方によっては、ただ悲惨になってしまう話をデミ・ムーアが『素顔のままで』に出演した時よりも堂々と、これが女優よ！とばかりに見せつけた。本作は、現在の彼女の命の煌めきである。ファルジャ監督の作風は大変好みなので、今後も追いたい。」（光也 さん）

「純粋に映画のラストはスカッとしました。デミ・ムーアにオスカーをあげて欲しかった…。」（うら さん）

「社会派の香りと体液の香りが入り混じる、素敵な地獄絵図。」（CONY さん）

「こういった意味のわからないグロい話が大好きなので大好物でした！笑」（ななみん さん）

カトリック教会の総本山・バチカンのトップに君臨するローマ教皇を決める教皇選挙＜コンクラーベ＞は、世界中が固唾をのんで注目する一大イベントだ。

ところが外部からの介入や圧力を徹底的に遮断する選挙の舞台裏は、ほんのひと握りの関係者以外、知る由もない。

この完全なる秘密主義のベールに覆われた選挙戦の内幕を描くのが映画『教皇選挙』である。聖職者が政治家に見えてくるほどの熾烈なパワーゲーム、投票を重ねるたびに目まぐるしく変わる情勢、そして息を呑む急展開のサプライズ。政治的分断が深刻化している現代社会の縮図のような選挙戦の行方は、悲劇か、それとも新たな時代の希望をたぐり寄せるのか--。

あらゆる観客の好奇心を刺激しながら、先読みを一切許さないストーリー展開で魅了する超一級のミステリーが、遂にその禁を解く。

第7位 教皇選挙 （2025/03/20） 94ポイント © 2024 Conclave Distribution, LLC.

「映像に動きの多い映画ではありませんが、脚本や会話、俳優さんのお芝居（間の取り方や声色）でこんなにもハラハラできるものかと感心させられた映画でした。」（くろうーろん さん）

「最後の最後まで見逃しちゃいけない映画でした。神聖な作品なのかと思って観に行きましたが、教皇たちの人間らしさや壮大な映像に心惹かれました。またいつか大きな画面で観たい作品です。」（ななみん さん）

「メインはおじさんたちの会話劇だけなのにこんなに面白いなんて！」（さと（いぬ） さん）

「かわいいおじちゃんたちが、難しい顔をしてあるかないかわからない陰謀や思惑に勝手に振り回されていくさまがたまらなかったです。」（すみ さん）

「おじさまたちしかいない密室劇がべらぼうに面白くて！最後までハラハラドキドキ。オチまでブラボー！」（nightwalker.b さん）

人生は全ての選択の結果だ。

映画の常識を変え、不可能を可能にし続けてきた「ミッション：インポッシブル」シリーズの集大成-『ファイナル・レコニング』。世界崩壊の危機が近づく中、人工知能エンティティの破壊を目指すイーサンは、ソースコードが眠る潜水艦を探すために単独で行動する。

第6位 ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング （2025/05/17） 99ポイント ©2024 PARAMOUNT PICTURES.

「想像を絶するアクションシーン、過去作の要素を織り交ぜた脚本、そしてスクリーンから滲み出るトム・クルーズの映画への愛情。何もかもが最高の、シリーズ集大成でした。トム・クルーズとクリストファー・マッカリー監督に、これ以上ない感謝を！」（りゅーさん さん）

「ミッション・インポッシブルシリーズの集大成として過去の作品へのオマージュをちりばめつつ、娯楽映画の楽しさとワクワクが詰まった1本。ドルビーシネマで観た潜水艦のシーンが、深海の漆黒と光の鮮やかさの驚くべきコントラストで言葉を失う美しさでした。」（モリ さん）

「いつ観たってトムは我々の心を掴んでは異世界へ連れてってくれる。現実世界と地続きながら、世界の何処かで人知れず戦っているかも知るぬ別のリアルを映画という娯楽を通じて示してくれ続けている。映画を観る喜びを与え続けてくれている。」（のんちゃん さん）

「作り手の（狂気じみた）熱量を感じる、アクション映画の到達点。」（yamaken さん）

「ありがとう、トムクルーズ！トムの映画への愛に満ちていた。」（ぽん酢 さん）

THE RIVER AWARD 2025 ランキング圏外作品コメント紹介

TOP5発表の前に……惜しくもランキングTOP20には入らなかったが、素敵なコメントが寄せられた作品をピックアップしてご紹介。見逃していた作品に出会えるかも？

野生の島のロズ （2025/02/07） 「この映画を観た後の感動はいまでも鮮明に覚えているくらい素敵でとても感動的でした。

母にオススメしたところ、母も大感動でよかった…！と言ってもらえて、この映画は誰にでもオススメしたい映画だと思います。

涙もろい私もラストの方は大泣きしてしまいました…個性豊かなキャラもかわいいです。Finkだいすき！」（はるもちさん）

愛を耕すひと （2025/02/14） 「北欧の至宝ことマッツ・ミケルセン演じるケーレンがなかなかつらい世界にいきています。こんなのってないよ⋯！って目を覆いたくなる世界ですが史実を元に作られた作品だというのが、最後まで切ない作品です。」（ひいらぎさん）

ブルータリスト （2025/02/21） 「長編なのにも関わらず、飽きることなく最後まで没入できた。インターミッションという稀な休憩時間があり、それも込みで楽しめた。主演はもちろん役者の方々の演技が光っていたし、音楽の満足感は今でもサントラを聴くほど。個人的にはエイドリアン・ブロディの様々な感情の機微が観られて大満足作品です」（Qさん）

BETTER MAN／ベター・マン （2025/03/28） 「ロビーウィリアムズをはじめとした、制作陣の男気に泣かされる一本。女遊びにドラッグ、自傷行為、目を逸らしたくなる人間のダークサイドに向き合った、もう一人のグレイテストショーマン。」（ぱたさん）

アンジェントルメン （2025/04/04） 「この映画が実話ベースって言うのが、なんとも「英国らしく（チャーチルらしく？）」って興味深い。映画自体もガイ・リッチー節が効いてて非常に良かった。」（nerveさん）

終わりの鳥 （2025/04/04） 「概念が鳥の姿で余命短い少女の前に現れる、という題材だけで既に引き込まれる。終わりと向き合う主人公はもちろん、残された母親がとても繊細に描かれていた。いつかこの作品に救われる時が来るのかな、と考えたり」（ポキポキパキパキさん）

アマチュア （2025/04/11） 「主人公の妻に対する愛情がひたすら胸を打つ。誰にとっても「正しくない」選択だが、主人公にとっては「それこそが正しいこと」。人間ドラマとして完成度が高い。」（JaHさん）

シンシン／SING SING （2025/04/11） 「私も演劇の経験があるのですが、演劇を始めた頃の初々しさを思い出す映画でした。演劇で「架空」の世界を生きることで、「現実」の世界を生きる力を養うというのは分かる気がします。リアルかつ希望に満ちあふれた作品でした。」（Kさん）

ソニック × シャドウ TOKYO MISSION （2024/12/27） 「ソニックファンで本っ当に良かった！！と思える傑作スピーディーアクションでした。徹頭徹尾もうかっこいい！楽しい！心沸き立つ燃え上がる素晴らしい作品でした！！」（映画好きさん）

リロ＆スティッチ （2025/06/06） 「スティッチの可愛さはみんなご存知の通りだけど、リロが細やかな表情がより引き立てて思わず泣いてしまうよね！Dヲタとしてはプロモーション含めて原作リスペクトしているのがとても良かった！」（626さん）

We Live in Time この時を生きて （2025/06/06） 「スケートのシーンは最高のワンショットだった思います、あれはズルい。」（boidoさん）

テルマがゆく！ 93歳のやさしいリベンジ （2025/06/06） 「「おばあちゃんが主人公＝神映画」です。」（よっしーさん）

28年後... （2025/06/20） 「ダニーと28シリーズの待望の続編。大クセカメラワークは勢いを増し、若者へのエールは相変わらず熱い！続編も来年と言うことで、スパイクの成長にますます期待！」（ぱたさん）

顔を捨てた男 （2025/07/11） 「現実離れした内容に見えて実は誰にでも身近なストーリーとA24作品らしさのあるおしゃれでどこかダークでポップな雰囲気、そしてセバスチャンスタンの初めて見るような怪演にとても引き込まれた。セバスチャンがゴールデングローブ賞受賞したのも納得！もっとこういう作品と彼の狂気に満ちた演技を観たい。」（シさん）

ジュラシック・ワールド／復活の大地 （2025/08/08） 「恐竜…？いや、これは監督の最新怪獣映画だった！暗闇からゆっくり姿を現すD-REXの描写でおもわず劇場でニッコリ。」（レティクル星人さん）

ランド・オブ・バッド （2025/08/15） 「久しぶりにカッコいいラッセル・クロウが観れて、オープニングからラストまで見入ってしまった。また劇場で観たい」（ﾃﾞｨｰｷﾝｽさん）

ベスト・キッド：レジェンズ （2025/08/29） 「往年の『ベストキッド』ファンも納得の出来栄えに大満足！わかりやすいストーリーは予定調和の枠を超えて水戸黄門のような安心感を与えてくれる。主演のアクションのキレもよい。冬休みに家族で観たい1作。」（le6mai83さん）

テレビの中に入りたい （2025/09/26） 「ビジュアルがとても好き

そっと寄り添ってくれるような、何者にもなれない自分を肯定してくれるような、大切な作品でした」（ポキポキパキパキさん）

リアル・ペイン～心の旅～ （2025/01/31） 「悲しい場面じゃないのに、途中から涙が止まらなくなってしまいました。本当はお互い想い合っていて、心の底から愛しているのに、近くにいたらものすごく憎くなってしまったり、寄り添えなかったり、心の機微に触れられるジェシー・アイゼンバーグの傑出した才能を改めて確認する場となりました。2025年は「男の人だってつらいときはつらい、苦しいときは苦しいって本当は言いたいよね、でも本音を吐露すること、弱みを見せることがこんなにも難しいんだね」ってことを実感する作品が多かったです…！」（汁なし担々麺さん）

トロン：アレス （2025/10/10） 「1作目から作品の持つ世界観が大好きで、レガシーから10年以上も待った待望の続編で、モーターサイクルやグリッドの表現は変わらず格好いいし、音楽も最高。まさかこれで終わりなんてことは無いですよね。続きが楽しみです。」（よしさん）

ファイナル・デッドブラッド （2025/10/10） 「ワーナーが最後の力を振り絞って日本で緊急公開してくれた感慨深い作品。シリーズ特有のミスリードで引っ張った挙げ句に最悪な死を遂げるゴア描写は健在！ストーリーもヒネリが効いていてグッド！」（スジャータさん）

ハウス・オブ・ダイナマイト （2025/10/10） 「8年振りのビグロー姉さんの渾身の1本。待った甲斐がありました。姉さんらしく緊迫感が半端ないです。」（アンドリューさん）

ローズ家～崖っぷちの夫婦～ （2025/10/24） 「毎日でも観たいくらい、始まりから終わりまで全てのシーンが愛おしい、大好きな作品です。」（あゆトロさん）

ブラックフォン ２ （2025/11/21） 「今年1番でした！ホラーとサスペンス？がほどよく絡み合っていてとてもよかった。ホラーなのに何故か1で泣いてしまって2でも泣いてしまった…脚本がよすぎる」（ぺんさん）

魔法と幻想の国オズにある＜シズ大学＞で出会ったふたり― 誰よりも優しく聡明でありながら家族や周囲から疎まれ孤独なエルファバと、誰よりも愛され特別であることを望むみんなの人気者グリンダは、大学の寮で偶然ルームメイトに。見た目も性格も、そして魔法の才能もまるで異なるふたりは反発し合うが、互いの本当の姿を知っていくにつれかけがえのない友情を築いていく。

ある日、誰もが憧れる偉大なオズの魔法使いに特別な力を見出されたエルファバは、グリンダとともに彼が司るエメラルドシティへ旅立ち、そこでオズに隠され続けていた“ある秘密”を知る。それは、世界を、そしてふたりの運命を永遠に変えてしまうものだった…。

第5位 ウィキッド ふたりの魔女 （2025/03/07） 100ポイント © Universal Studios. All Rights Reserved.

「名前は知っていたけど、内容は全く知らない状態で観に行って、開始直後から映像、歌、キャラクターにグイグイ引き込まれて、映画館で久しぶりの大号泣。。配信でも何度も観て、とにかくパート２が今から楽しみで待ちきれないです。」（ポチチャー さん）

「ウィキッドはミリしらだったけど、オスカー候補作だからとりあえず見ておくかと思って男一人で映画館へ行ってみたら、周りは女子ばかり。しまった場違いだ、と思いつつ鑑賞すると、どんどん引き込まれて最後は一緒に泣いていました。Defying Gravityが最高です。早くFor Goodを見せてください。」（おがちゃん さん）

「3時間なんて微塵も感じないほど素晴らしい作品。体感1時間半。いろんなシーンにリスペクトが詰められていることの凄さも感じつつ…

序盤から涙腺崩壊ポイントが詰め込まれまくり。エルファバもグリンダも表情が素敵過ぎて一気に感情を揺さぶられる。歌声にはとてつもなく圧倒される。終始鳥肌立ってた。たまらん…」（ゆりうす さん）

「今年何十回も見ました。オズの国の世界観、エルファバとグリンダの友情と青春を描き、キラキラしてる世界を楽しみつつ、その反面、エルファバの辛い人生に何回も涙しまくりました。本作をきっかけに続編を早く見たいと思い、海外旅行に踏み切るきっかけもくれました。今年の自分に一番影響を与えた作品です。」（ティム さん）

「歌を聴くだけで笑顔になれる！泣ける！感動する！

早く続編が観たいです！日本、ホントに公開が遅すぎるよぉ(涙)」（マタンゴ さん）

最愛の娘と平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブ（ディカプリオ）。突然娘がさらわれ、生活が一変する。異常な執着心でボブを追い詰める変態軍人“ロックジョー”（ペン）。

次から次へと襲いかかる刺客たちとの死闘の中、テンパりながらもボブに革命家時代の闘争心がよみがえっていく…。ボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（デル・トロ）の手を借りて、元革命家として逃げ続けた生活を捨て、戦いに身を投じたボブと娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それともー

第4位 ワン・バトル・アフター・アナザー （2025/10/03） 108ポイント © 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

「全く想像がつかない話の展開、2時間半を超える上映時間を感じさせないテンポの良さ、出演俳優全員の見事なアンサンブルは初めて観た時に呆気に取られました。エンタメとはこういうものだと思い知らされました。映画観るのホント楽しいです。」（タナカ さん）

「誘拐された娘を父親が捜索に向かう「だけ」の話。空回りするコメディリリーフのディカプリオと、マイノリティたちの「やられたらやりかえせ」の同時進行で飽きさせない。IMAXの画角を効果的に使ったカーチェイスも斬新。」（tempodeamor さん）

「2025年どころか人生のベスト5に入る傑作。ラストのカーチェイスは映画史に残ると思います。劇場で見てよかった。」（WTF さん）

「本作でのショーン・ペンを見て、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』でのダニエル・ルイ=ルイスに度肝を抜かれてひっくり返ったのと同じ位の衝撃を受けた。出番は少ないが飄々としたベニチオ・デルトロも良かった。この二人のどちらかがオスカー助演男優賞を獲るのでは？デビュー作の『推定無罪』でキラリと光る演技を見せていたチェイス・インフィニティの魅力が本作では炸裂していた。しかし、なんと言っても最高の演技を見せていたのはカーチェイスのシーンのあの坂。あの坂に何らかの賞を与えたい。」（わっふる さん）

「レオがなかなかパスワードを教えてくれなくてキレ散らかしてるシーンがおもろい」（トラン・テテ・ヒユウ さん）

〈サンダーボルツ*〉よ、集結せよ--アベンジャーズに代わって世界を救え！人類消滅の危機…アベンジャーズ全員を合わせた以上のパワーを持つセントリーの襲来で、ニューヨークは闇にのまれ、人々が影だけ残して消されていく。この危機を阻止するため集められたのは、〈超クセ強な無法者〉たち！？「最強でも、ヒーローでもない-でも、やるしかない！」ヒーローになれなかった奴らの人生逆転をかけた【敗者復活戦】が始まる！型破りなマーベルの新チーム“*ニュー・アベンジャーズ”誕生を見届けろ！

第3位 サンダーボルツ* （2025/05/02） 145ポイント (c) 2025 MARVEL

「MARVEL作品を何も知らない状態で初日のレイトショーへ観に行き、そのままMARVEL沼、洋画沼へと叩き落としてくれた作品です。ストーリー、キャラクターはもちろん孤独への向き合い方があまりにも刺さって人生の中においても大切な一本となりました。うまくいかない時、仕事で疲れた時はサンダーボルツを見て彼らの姿に励まされてます。ありがとう、サンダーボルツ！！」（キガ さん）

「セラピーのように精神面へ語りかけてくるような脚本構成がとても印象的で、既存のMCU作品にはない切り口と新鮮さ、同時にシリーズとしての可能性の広がりを感じさせる一本だった。その一方で、新たなチームアップをしっかりとスクリーン上で提示している点と、派手なアクションだけでなく各キャラクターの感情の起伏やバックボーンに時間を割いている点も非常に好印象だった。」（けんさん さん）

「ルーザーズを描く映画の中でも、トップクラスで面白かったです！なかなか上を向いて歩けない自分には、ぶっ刺さりました。勇気と元気を貰える素晴らしい作品です！」（ワタルン・スカイウォーカー さん）

「ヒーロー映画なのに癒される、初めての体験。偽らない「人の弱さ」を正面から描いた逸作。」（JaH さん）

「こんなの勝てるのか？って思ってみてたけれど、負けとか苦しさを知ってる彼らだからできる戦い方でとても素敵だった。」（ポキポキパキパキ さん）

「落ちこぼれ達が奮闘するテーマがずるい。エレーナとアレクセイのやり取りは笑いながら涙流してたわ

ようやくナターシャに対しての気持ちがしっかり昇華された感じがしたのが凄く嬉しかった。」（626 さん）

「心が苦しくなったときに何度も観たくなる作品。」（りふ さん）

かつて“天才”と呼ばれた伝説のF1®レーサー、ソニー（ブラッド・ピット）が、再びサーキットに戻ってきた。誰よりもレースの過酷さを知る男が現役復帰を果たした先は、どん底の最弱チーム。しかし、常識破りなソニーの振る舞いに、自信家のルーキードライバー・ジョシュア（ダムソン・イドリス）やチームメイトたちは困惑し、度々衝突を繰り返す。バラバラなチーム、そして、最強のライバルたち。敗北が濃厚となる中、ソニーの“常識破りの作戦”が最弱チームを導いていく――！果たして彼らは、その無謀とも言える賭けで逆転できるのか？それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢＜スピードの頂点＞へ挑む！

第2位 F1®／エフワン （2025/06/27） 171ポイント © 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

「今年映画館で見た映画の中で最も“大きなスクリーンで見ることに意義がある”映画だと感じました。ここ最近、難しい内容の映画を好んで見ていた私ですが、肩肘張らずに見れる映画もやっぱり良いものだなと再認識させてくれる作品でした。」（くろうーろん さん）

「映画館がサーキットに様変わりしたかのような臨場感、その臨場感を倍増させる巨匠の劇伴、豪華アーティスト陣のサウンドトラック、スター俳優ブラッド・ピットの名演など、まさにエンタメの全てを結集させたようなドーパミンとアドレナリン出まくりの作品でした！」（DJソーオン さん）

「軽い気持ちで観に行ったらめちゃくちゃ面白いしブラピは格好良くて、普段はなかなか2回目以降は観に行かないのですが（近所に映画館が無くて涙）IMAXや4DX、アンコール上映と何度も足を運んでいました。デジタル配信とブルーレイも発売日に購入して今でもブラピとF1にハマり続けています！」（エンジュ さん）

「自分がおじさん世代なので「理想のオヤジ」を見せつけてくれた今年一番グッと来た映画。ハンス・ジマーの劇伴も最高！」（nerve さん）

「F1全面協力なだけあって臨場感が半端ない。実際の選手やクルーが登場しているのも面白い。ブラッドピッドはいつみてもかっこいい。」（3度の飯よりストレンジャーシングス さん）

「やっぱブラピはかっけえなーを地で行く傑作」（刃無裂斗 さん）

「まずブラピがカッコ良過ぎる。作品自体も見せたい部分を徹底的に拘って見せてくれてる職人映画て感じで魅入ってしまい最高でした！個人的にはScreenXとの相性が最強でした！」（とどろっちゃん さん）

「なんといってもブラッド・ピットがカッコいい！そして音楽も最高でイケてる映像に合ってた！」（加藤純一 さん）

大手メディア「デイリー・プラネット」で平凡に働くクラーク・ケント、彼の本当の正体は人々を守るヒーロー「スーパーマン」。子どもも大人も、愛する地球で生きるすべての人を守り救うため、日々戦うスーパーマンは、誰からも愛される存在。

そんな中、彼を地球の脅威とみなし暗躍する、最高の頭脳を持つ宿敵＝天才科学者して大富豪、レックス・ルーサーの世界を巻き込む綿密な計画が動き出す。

THE RIVER AWARD 2025第1位 スーパーマン （2025/07/11） 202ポイント (c) ＆TM DC（c）2025 WBEI IMAX（R）is a registered trademark of IMAX Corporation.

「ジェームズ・ガン監督が期待通り、いや期待以上にやってくれました。こんなにストレートにヒーロー映画を作ってくれるなんて…… 」（さと（いぬ）さん）

「アメコミ映画で、こんなにも超人に共感させることができる作品に仕上がっていることがまずすごい。今までのスーパーマンは、とにかく強くて世界の希望の象徴的存在だったのが、この時代に合った「人間的弱さ=魅力」が映し出されていてとても良かったと思う。 」（グル さん）

「初めて観たDC映画だったけど、想像していた以上に明るくてストーリーも分かりやすい！優しさとストレートなメッセージが本当に刺さりました。もう一度映画館で観たい！ 」（はぎ さん）

「生まれや育ちがどうであろうと、大切なのは今どうするか、どうやって善くあろうとできるか？を問う作品、まさに何のために生まれて、何をして生きるのか。作中の人々の希望になるスーパーマンが心強く、見ているこっちも勇気を貰えた。暗い話題が多いときこそ希望や善性に満ちた作品が刺さって輝くと思いました」（キダイ さん）

「新しいのになぜか所々で懐かしさを覚える映像とストーリーで脳がバグりました、もちろんいい意味で！

あとクリプトがかわいい、もういっそセリフとかなくていいからクリプト単独映画作ってほしいです！（笑）」（いくらおにぎり さん）

DC LOGO, SUPERMAN and all related characters and elements © & DC. © 2025 Warner Bros.Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved

「ジェームズ・ガンの新境地。滅茶苦茶いい奴が逆に今の時代にはロックだという、現代の世相を見事に反映したヒーロー像もいいし、スーパー犬 クリプトの犬解像度もとても高くて愛おしかったです。」 （昼行灯 さん）

「いつものスーパーマンは最強で圧倒的強さを描いていたが、今回の作品はボコされるシーンが多く、骨折したりして衝撃を受けた。様々なことに葛藤して、人間味溢れていて良かった。アクションも最高で、テリフィックの戦い方がとても好み！！ 」（こーゆ さん）

「子供の頃テレビで初めてスターウォーズep4、ジュラシックパーク、ターミネーター2、BTTF、スパイダーマン等の名作を見た時と同じくらい興奮と感動を覚えました！正に全てのヒーローの原点にして頂点、誰もが憧れ彼のように行動したいと思える「明日の男」がスクリーンの中にいました！」 （イクサ さん）

「この映画を見て「自分もクラークのように善い人間になろうとする努力をしよう」って思えた。まだうまくは行ってないけど、自分の人生に大きな影響を与えてくれた作品だと思ってる」 （ナイネロ さん）

「茶渋すら出ないほどに煎じられ過ぎたはずのスーパーマン映画なのにこんなにも新鮮な映画だとは驚かされた。クラーク・ケントの出自。レックス・ルーサーとの因縁。ロイスとの馴れ初め。これら全ての説明を大胆にもカットしてエンタメ性に超特化した、ジェームズ・ガン監督のオタクに対する信頼が感じられる快作。」 （オロロンチョチョパァ さん）

「私がスーパーマンに求めていた、混じり気のない正義感と非日常感、そして神々しさをひとまとめにしたような作品でした！現代にアップデートされた設定や物語がさらに面白さを引き立ててくれていました！」（DJソーオン さん）

DC LOGO, SUPERMAN and all related characters and elements © & DC. © 2025 Warner Bros.Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved

「あのジェームズ・ガンが王道を撮れるんだという感動。脇役も皆愛したくなるキャラでした。」 （ネスペラッド さん）

「アメコミヒーローものとして移民問題に鋭く迫る姿勢に拍手。」（Ethan_Hunt_IV さん）

「マンガのヒーローを現実味を帯びて描く作風が飽和して久しい。しばらくアメコミ映画から離れていたが、本作は希望を感じさせる王道回帰。続編にも、この雰囲気を継承してほしい。」（光也 さん）

「王道ヒーロー映画の作法を守りつつ、どストレートな政治的メッセージを貫いた挑戦的作品。それでいてヒーローエンタメとしてしっかり面白いのが素晴らしい。クリプトの可愛さが神がかっている。」 （プーちゃん。 さん）

「A1！A1！A1！」（マサジョ さん）

「A1！A1！A1！！！！！！！」（なんしー さん）

