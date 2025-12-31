¡ÚRIZIN¡Û£Ò£Å£Î£Á¤¬³«»ÏÁá¡¹¥À¥¦¥óÃ¥¤¦¤âÌµÇ°¤Î°ìËÜÉé¤±¡¡°Ëß·À±²Ö¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁ´À¹´ü¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÄ©¤ó¤Àà¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀäÂÐ½÷²¦á¤³¤È£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¤¬¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤â£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£±Ê¬£µ£¸ÉÃ°ìËÜÉé¤±¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤«¤é¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤¿°Ëß·¤ÎÄ©È¯¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿°ìÀï¡£Á°Æü¤Î·×ÎÌ¤Ç¤â£Ò£Å£Î£Á¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤âÊ§¤¤¤Î¤±¤é¤ì¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½øÈ×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç£Ò£Å£Î£Á¤¬±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ²¦¼Ô¤Ë¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢ÄÉ·â¤ËÆþ¤Ã¤¿±¦¼ê¤ò¤È¤é¤ì¤ÆÏÓ½½»ú¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¤³¤Î´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÃöÌÚ vs ¥¢¥ê¾õÂÖ¡×¤Ç¿²¤³¤í¤ó¤À°Ëß·¤ÎÂ¤Ë¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤¹¤È¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÍî¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¼ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²£Ò¤âÎ®¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ëß·¤Ë·¹¤¤¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤¿£Ò£Å£Î£Á¤Ï¡¢¾å»ÍÊý¸Ç¤á¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥µ¥¦¥¹¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¼ó¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦½Ð¤¹¤ë¤âº£ÅÙ¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥¿¥Ã¥×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿£Ò£Å£Î£Á¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥Ò¥¶¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëÇÛ¿®¤Ç¹âºå¹ä¤Ï¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ë½ê¤Ï¤µ¤¹¤¬£Ò£Å£Î£ÁÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»î¹ç¤Îºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Ëß·Áª¼ê¤¬¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤òÉ¾²Á¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤âÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¥¯¥½¡¼¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°Ëß·¤Ï¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬Á´À¹´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£