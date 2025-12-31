ME:I¡¦COCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½ Ç¯Æâ³èÆ°½ªÎ»¡Ö¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢12·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£3·î¤«¤éµÙÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿COCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡¦INI¡¦ME:I¤é¤Î¹ë²ÚÉñÂæÎ¢¼Ì¿¿
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖCOCORO¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¡¢COCORO¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£¤Þ¤ÇME:I¤ÎCOCORO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿COCORO¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇYOU:ME¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
12·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢COCOROÆ±ÍÍ¤Ë12·îËö¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ëRAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¢SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¡¢KOKONA¡Êº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ë3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ME:I¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬2025Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£4¿Í¤ÎÃ¦Âà¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏMOMONA¡Ê³Þ¸¶ÅíÆà¡Ë¡¢RINON¡ÊÂ¼¾åÍþ°É¡Ë¡¢AYANE¡Ê¹â¸«Ê¸Ç«¡Ë¡¢MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¡¢SUZU¡Ê»³ËÜ¤¹¤º¡Ë¡¢KEIKO¡ÊÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ë¡¢TSUZUMI¡Ê³¤Ï·¸¶¸Ý¡Ë¤Î7¿Í¤È¤Ê¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×Âè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖL¤ÈR¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£¤Þ¤ÇME:I¤ÎCOCORO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇYOU:ME¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
