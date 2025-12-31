¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û&TEAM¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î¡ÈÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥ó¡ÉÃ£À®¡ª´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼AL¡ØBack to Life¡Ù¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡þ
ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤¬¡¢10·î28Æü18»þ¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢È¯Çä½éÆü¤ËÁí½Ð²ÙËç¿ô110ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡È¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê&TEAM¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾¹ñ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó½Ð²Ù¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ÈJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²¤ëÈà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿·Á¤À¡£
º£²ó¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡Ù¤ÎÁí½Ð²ÙËç¿ô¤ò¡¢½éÆü¤Ç¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¡¢&TEAM¤¬ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³Î¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ØBack to Life¡Ù¤Ï¡¢&TEAM¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¥ª¥ª¥«¥ß¡É¤ÎËÜÇ½Åª¤ÇÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£ºÃÀÞ¤ä»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤ËÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯Çä½éÆü¤Î½Ð²ÙËç¿ô¤¬110ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï&TEAM¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Æü20»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢MC¤«¤é¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖLUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Æ¡¢LUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£LUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÆü¤«¤éÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
&TEAM¤Ï¡¢5·î¤«¤é¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò´Þ¤áÌó16Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·îÅÙ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê¤Ç¤Ï¡ØGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡Ù¤¬¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
10·î27Æü¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBack to Life¡Ù¤Î²»¸»¤ÈMV¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤¬¸÷¤ë±ÇÁü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿&TEAM¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬º£¸å¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ&TEAM¤È¤Ï¡©
2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HYBE»±²¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¦YX LABELS½êÂ°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION - The Howling -¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎEJ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎFUMA¡¢K¡¢YUMA¡¢JO¡¢HARUA¡¢TAKI¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎNICHOLAS¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄMAKI¤Î9¿Í¡£Â¿¹ñÀÒ¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£