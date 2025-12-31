¡Ú¹ÈÇò¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¡ª¡¡Âç¥È¥ê¡¦¥ß¥»¥¹¤Î¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç³«Ëë¡£½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¹ÈÇòÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¡Û
¢§£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢§£Ë£é£î£ç¡¡¡õ¡¡£Ð£ò£é£î£ã£å¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢£È£Á£Î£Á¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×
¢§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×
¢§ÍµÈ¹°¹Ô¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡Ê£Ô£Õ£Â£Å¡Ë¡Ö£Ù£Ï£Õ£Î£Ç¡¡£Í£Á£Î¡×
¢§´öÅÄ¤ê¤é¡¢£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×
¢§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢£Í£É£Ó£É£Á¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×
¢§£É£Ì£Ì£É£Ô¡¢¡õ£Ô£Å£Á£Í¡¢£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡¢£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡Ê£Ô£è£å¡¡£×£á£ë£å£ù¡¡£Ó£è£ï£÷¤è¤ê¡Ë¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¢§¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×