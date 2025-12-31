Ãæ¹ñ»º¤½¤Ð¤Î¼Â¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÎ®¤ì¡Ä¡ãÄ®¤½¤Ð²°¡äÂçÎÌ¾ÃÌÇ¤ò¾·¤¯¿Í¼êÉÔÂ¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼ÂÂÖ¡×
ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¡ÖÄ®¤½¤Ð²°¡×¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É15Ç¯Ï¢Â³·ÇºÜ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢Î¾¹ñ¡Ö¤Û¤½Àî¡×¤Ç¤µ¤¨¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·Ìë±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢28ºÐ¤ÎN¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤«¤é¾åµþ¤·¡Ö¤Û¤½Àî¡×¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤à¡Ö¤½¤Ð¶È³¦¡×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
JRÄÅÅÄ¾Â±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡¢µþÀ®ÄÅÅÄ¾Â±Ø¤«¤é1Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤ÇÄ´Íý¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢1968Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿Í³½ï¤¢¤ëÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤Ð¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸·¤·¤¤´Ä¶¤ò¡¢¹»Ä¹¤Î»³粼·û¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ê¢ª¡Ö¤½¤Ð¤Î¼ø¶È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÄÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤¬Ï³¤é¤¹¡ÖÏÂ¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤½¤Ð¡É¤¬¸·¤·¤¤¡×ÍýÍ³¡Ë¡£
Ãæ¹ñ»º¤Î¤½¤Ð¤Î¼Â¤¬¥í¥·¥¢¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡×¡£¤½¤¦Á°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡¢¤½¤Ð¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤È°Ê¹ß¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÀéÍÕ¸©¤½¤ÐÂç³Ø¹ÖºÂ¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ÏËè²ó400Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ»²²Ã¼Ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Ð¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
»ä¤Ï¡¢¡Ø¡ÖÄ®¤½¤Ð²°¡×¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂçÎÌÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ã40Ç¯¤Ç3000Å¹¤¬Åìµþ¤«¤é¾Ã¼º¡ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤±¤¬»Ä¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ù ¤ÇÅìµþ¤«¤éÄ®¤½¤Ð²°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¡£²Á³Ê¹âÆ¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÅìµþ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÄ®¤½¤Ð²°¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö⾝¶á¤ÊÂ¸ºß¡×¤¬¡Ö±ó¤¤Â¸ºß¡×¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ï¤â¶½Ì£¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄÌ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Ð¡Ê¤Î¼Â¡Ë¤ÏºÏÇÝ¤¬Æñ¤·¤¤ºîÊª¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁé¤»¤¿⼟ÃÏ¤Ç¤â°é¤Ä¤È⾔¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢¹ñ»º¤Î¤½¤Ð¤ÏÈæ³ÓÅªÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÈªÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÈîÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¼Á¤Î¹â¤¤¤½¤Ð¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µ¡³£¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ë¤ÈÃ¦Î³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼ê´¢¤ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
Ìó2¥õ·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç°é¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢⼿´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¼ý³ÏÎ¨¤â·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Î²Æ¤Þ¤ºÏÇÝ¤ÏÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅÝÉú¡¦Ã¦Î³¡¦ÊæÈ¯²ê¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£¹ñ»º¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¤½¤Ð¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä®¤½¤Ð²°¤Ç¤ÏÃæ¹ñ»º¤Î¤½¤Ð¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡Ø¡ÖÄ®¤½¤Ð²°¡×¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂçÎÌÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ã40Ç¯¤Ç3000Å¹¤¬Åìµþ¤«¤é¾Ã¼º¡ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤±¤¬»Ä¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ù¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ»º¤½¤Ð¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÎ®¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂ¾¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤½¤Ð¤Ï²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤½¤Ð¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÅÄ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇþ¡¦ÂçÆ¦¡¦¤½¤Ð¤Ê¤É¤Î¡ÖÀïÎ¬ºîÊª¡×¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¡¢ºîÉÕÌÌÀÑ¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¸òÉÕ¶â¡ÊÎã¡§¤½¤Ð¤Ç10a¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡Ë¤ò¸òÉÕ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡ÖÀïÎ¬ºîÊª½õÀ®¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Ð¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿å¤ò°ú¤¤¤¿Èª¤Ç¤½¤Ð¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¼Á¤Î¹â¤¤¤½¤Ð¤Ë¤Ï¸þ¤«¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¼çÎ®ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£Ì¾Å¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤½¤Ð¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¤½¤Ð¤Î¼Â¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²Á³ÊÂÓ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£ÈþÌ£¤¤¤½¤Ð²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤Ð¤Ê¤Î¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»þÀÞ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÄ®¤½¤Ð²°¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Î¼Â¤ò´Ý¤´¤ÈÊ´¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡ÊÁ´Î³Ê´¤Ë¶á¤¤¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÃã⾊¤¤¤½¤Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÌ¾Å¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Î¼Â¤ÎÃæ⼼Éô¤ÎæõÆý¤Î¤ß¤òÀºÀ½¤·¤¿°ìÈÖÊ´¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¿§¤¬Çò¤¯¤ÆºÙ¤«¤¤¤½¤Ð¡½¡½¤µ¤é¤·¤Ê¤½¤Ð¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¤Ö⽌¤Þ¤êÎ¨¤ÎÄã¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¼ê´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡È¤½¤Ð¡É¤Ï¹¶Î¬À¤¬¹â¤¹¤®¤ë
Åìµþ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢²ÈÄÂ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£°ì´úÍÈ¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¡£Ä´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÏÂ¿©Å¹¤Ë£¹Ç¯¤Û¤É¶ÐÌ³¤·¤¿N¤µ¤ó¤Ï¡¢¾åµþ¤·¡Ö¤Û¤½Àî¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»ñ³Ê¤È¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤«¤é¤Î‟¤½¤Ð½¤¶È¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»å¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ð¤òÈþÌ£¤·¤¯ÂÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡ÖÌÚÈ3Ç¯¡¢±ä¤Ð¤·£³·î¡¢ÊñÃú£³Æü¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£³Ç¯¤Ï½¤¶È¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¤âÈþÌ£¤·¤¤¤½¤Ð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¶È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¤½¤Ð¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¹¶Î¬À¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤À¡£¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡¢10Ç¯¸å¡¢Åìµþ¤«¤é¤½¤ÐÅ¹¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥ÑÅª»×¹Í¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯ºÇÅ¬²ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¡¢¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÄ´Íý³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Ê¤¤¤·2Ç¯¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Ê»þ´ÖÎÌ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Î‟¼Á¡É¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£
½¤¶È¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£»ö¼Â¡¢Á°¡¹²ó¤Îµ»ö¤Ç°·¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÀ¸¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤¿¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀì⾨³Ø¹»¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦»³粼¹»Ä¹¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯»Ò²½¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢»äÎ©Âç³Ø¤¬¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤ë»þÂåÇØ·Ê¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ä´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤âÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÄó°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÀì⾨³Ø¹»¤¬⽣¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤Ï¡¢Ä´Íý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø⽣¡¢ÆÃ¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³Ø⽣¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ä¶µ¤¨Êý¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯⼈¿ôÀ©¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¤´Ä¶¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÄ¹½ê¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ï¡¢⼤³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤é¤¿¤á¤Æ⼊³Ø¤µ¤ì¤ëÊý¤ä¡¢»Å»ö¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ ³°¹ñ⼈Î±³Ø⽣¤ÎÆþ³Ø¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£Ç¯¤Ï10Ì¾¼å¤Î³Ø⽣¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÜ¹»¤ÎÂ´¶ÈÍ×·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤òÍø⽤¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Àè¤Ï¡¢³Ø⽣¤¿¤Á¤¬⾃Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢Â´¶ÈÀ¸¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä⼈·Ð±Ä¤Î°û¿©Å¹¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡×
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¡¢³Æ¡¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢»³粼¹»Ä¹¤ÏÈù¾Ð¤à¡£´ü¤»¤º¤·¤Æ¡¢Ä´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤È¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¡£
ÉðÂ¢ÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ËÊ¸ÌÌ¤Ç¤Î²óÅú¤ò°ÍÍê¤·¤¿ºÝ¡¢»ä¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½ºòº£¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Öº£¤âÀÎ¤â¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡×
ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤éÎÁÍý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤À¤¬¡¢‟¹¥¤¡É¤À¤±¤Ç°ÂÄê¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸½¼ÂÅª¤À¡£°ÂÄê¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»ñËÜÎÏ¤òÍ¤·¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤¿¶ÈÂÖ¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Ð¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢‟³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É‟Èó¸úÎ¨Åª¤Ê¡É°û¿©Å¹¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸À¤¨¤ëÌäÂê¤À¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£°û¿©¤É¤³¤í¤«¡¢µ»½Ñ¿¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢Í§¿Í¤Î¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¡ÖÏÂ¿©¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¼÷»Ê¿¦¿Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤¹¤·Å¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢±ß°Â¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤ÆÇ¯¼ý1000Ëü±ß±Û¤¨¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼÷»Ê¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£»ä¤Ï¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í°éÀ®¤ËÆÃ²½¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹»¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡ÊÂ³¤¯¡Ë¡£
