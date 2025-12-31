ÅÏîµÈþÊæ¡¢À¸À®AI¤Ç¶²ÉÝÂÎ¸³¡¡´é¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò¾¡¼ê¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ABEMA¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼SEASON2¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¡£¼ýÏ¿¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯ÂçÍ½¸À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËBE:FIRST¤ÎLEO¡¢Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¡¢Ãæ»³¸ùÂÀ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£³Æ¥²¥¹¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢2026Ç¯¤ÏÇËÌÇ¤ÎÇ¯¤«¡©Ê¿ÏÂ¤ÊÇ¯¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò·ãÇò¤·¤¿ÅÏîµÈþÊæ
¡¡Naokiman¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡Ö¿ÍÎà´ÉÍý¼Ò²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤Î²ÃÂ®²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¡È¥Æ¥¯¥ÎÉõ·ú¼Ò²ñ¡É¤Ë¤è¤ëAI¤ËÁ´¤Æ¤ò´ÝÅê¤²¤¹¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¼¨º¶¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTubeÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬AI¤Çºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÏîµ¤Ï¡Öº£¤Ã¤Æ¡¢´é¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤ÆÇØ·Ê¤äÉþÁõ¤Ê¤É¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î´é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿åÃå¤Î»Ñ¤Ë¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò¾¡¼ê¤Ëºî¤é¤ì¤ÆAmazon¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£ÅÏîµ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇã¤¦¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
