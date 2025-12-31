¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ä¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¡ª¡×´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç·ç¾ì¤ÎYA-MAN¡¢ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¿´ÇÛ¤È·ãÎå¤ÎÀ¼ ºç¸¶CEO¤ÏÜü ²ñ¾ì¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿YA-MAN¤¬ÅÐ¾ì¡£É¡¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò·Ò¤¤¤ÀÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿YA-MAN¤Î»Ñ
¡Öº£²ó¡¢ËÍ¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç¤ò·ç¾ì¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£Áª¼ê¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊºØÆ£¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿YA-MAN¤ÎÉ¡¤Ë¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¡£¤µ¤é¤ËYA-MAN¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¼Ð»ë¤ÈÊ£»ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊYA-MAN¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ºØÆ£Íµ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈYA-MAN¤ò·ãÎå¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËYA-MAN¤â¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿YA-MAN¤Ëºç¸¶CEO¤¬¡ÖYA-MAN¡¢Äü¤á¤ó¤Ê¤è¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¡×¤È¶»¤Ë·ý¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢ºÆ¤Óµã¤¤½¤¦¤ÊYA-MAN¤¬¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÄü¤á¤ó¤Ê¤è¡×¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×¤Ê¤É·ãÎå¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â·ãÆ®¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿YA-MAN¡£¤½¤Î»Ñ¤¬1Æü¤âÁá¤¯¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤ì¤ëÆü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£