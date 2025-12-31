¡ÖÁ´°÷ÈþµÓ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×Âç³¢Æü¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¿¿¤ÃÇò°áÁõ¤Î¡ÈÄ¶ºÇ¶¯¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¤ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×·Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ´°÷ÈþµÓ¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¶¤È¤Àë¤ÏÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¢°É¥¸¥å¥ê¥¢¡¢ºä°æ¿Î¹á¡¢¾®ÀôÍÚ¹á¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¡¢µÈÀî¤Ò¤è¤ê¤Î6Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡¡Ä¶¤È¤Àë¤¬¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬6²óÌÜ¡£Á´¶Ê¥Õ¥ë¼Ü¤Î²Î¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¤À¤¬¡¢Ä¶¤È¤Àë¤Ï¡ÈÎáÏÂ¤Î¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡Á´°÷¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç³¢Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ä¶¤È¤Àë¤ÎâÁ¤·¤¤»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿Â¾¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÇÁ¤¯ÈþµÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´°÷ÈþµÓ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬2017Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2Ç¯Ï¢Â³¡¢ÉðÆ»´Û¤¬²ñ¾ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£
