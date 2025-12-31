Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¼Ì¿¿½¸¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç³Û¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿2300Ëü±ßÄ¶¤¨
Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ÂçÌî¿¿°Í¤µ¤ó¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É½ªÎ»¤·¡¢»Ù±ç³Û¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë2300Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤µ¤ó
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¯¥é¥Õ¥¡¥óºÇÂç¼ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆºÇ¹â³Û¤Î1800Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹¹¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¡¢¼«¿È½é¤Î2000Ëü±ß¡Ê»Ù±ç³Û2307Ëü8024±ß¡¢»Ù±ç¼Ô1553¿Í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢À¸ÃÂµÇ°¡ª¥°¥é¥Ó¥¢¿åÃå¡õ²¼Ãå¼Ì¿¿½¸¤Î2ºý»£±Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë»£±Æ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¤µ¤ó¤ÏSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼130Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢½êÂ°¤¹¤ë¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î ZeppÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¤ê¡¢À¤³¦Åª¥É¥é¥à¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPearl Drums¡×¤Î¸ø¼°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤âÇ§Äê¡£¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸Ä¿Í³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£