¡È100Ëü±ß¥Ù¥ó¥Ä¡É¤ÎËÜÌ¿¤ÈÂç·ê¤Ï¤³¤ì¤À
¡¡¿·¼Ö¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óÅù¤¬200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢100Ëü±ß¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡Ä¡Ä¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤Ï¡È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹âÇ¯¼°¡¦¹â¥°¥ì¡¼¥É¡É¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤â¡È°Â¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡É¸ÄÂÎ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È100Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Î¹âµé³°¼Ö¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡º£²ó¤ÏËÜÌ¿¡ÖC¥¯¥é¥¹¡×¡¢³Ê¾å¡ÖE¥¯¥é¥¹¡×¡¢³«Êü´¶¤Î¡ÖSLK¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸µ1000Ëüµé¡É¤Î¡ÖCLS¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºËÜÌ¿¤ÏC¥¯¥é¥¹¤ÎW204¸å´ü¡Ê2011¡Á2014Ç¯º¢¡Ë¡£¿·¼Ö»þÌó380Ëü¡Á800Ëü±ß¡ÊAMG½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢¤¤¤ÞÃæ¸Å¤Ç¤Ï100Ëü±ßÁ°¸å¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¢¤ÎÌ©ÊÄ´¶¡¢¥·¡¼¥È¤Î¥³¥·¡¢¥¦¥Ã¥É¤äËÜ³×¤Î¿¨´¶¤Þ¤Ç¡ÈÉå¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥ó¥Ä¡É¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë2013Ç¯°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÁõÃå¼Ö¤âÁÀ¤¨¡¢ÄÌ¶Ð¤«¤é¹âÂ®Ä¹µ÷Î¥¤Þ¤Ç¼Á´¶¤È°Â¿´¤¬Î¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤âÆâÁõ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¡¢³°´Ñ¤âÇ¯¼°¤Ê¤ê¤Ë¿·¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éE¥¯¥é¥¹¡ÊW212Á°´ü¡Ë¡£¿·¼Ö»þ¤ÏÌó600Ëü¡Á1100Ëü±ßÄ¶¡ÊÃæ³Ë¥â¥Ç¥ë¤Ï700¡Á900Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä80Ëü¡Á90Ëü±ßÂæ¤Î¸½¼Â²Á³Ê¤Ë¡£
¡¡³Ñ·¿4Åô¤Îµ¤ÉÊ¡¢½Å¸ü¤ÊÀÅ½ÍÀ¤ÈÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ÏC¤è¤ê°ìËç¾å¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤äÍèµÒÁ÷·Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤³¤ÎÊñ¤Þ¤ì´¶¤ÏÈ¿Â§µé¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¡¦¥¿¥¤¥ä¤Î¾õÂÖ¤äÌý»éÎà¤Î¸ò´¹ÍúÎò¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤Ð¡¢°Ý»ý¤ÎÉÔ°Â¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤éSLK¡Ê2ÂåÌÜR171¤Î¸å´ü·¿¡¦2008¡Á2011Ç¯º¢¡Ë¡£¿·¼Ö»þÌó560Ëü¡Á800Ëü±ßµé¤¬¡¢Áê¾ì¼¡Âè¤Ç70Ëü¡Á100Ëü±ß¤Î¼ÍÄø¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°¥á¥¿¥ë¥È¥Ã¥×¤Î³«ÊÄ¤Ï¸«±É¤¨¤âÏÃÂêÀ¤âÈ´·²¡£
¡¡¤·¤«¤â·Ú¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ò¿·¼Ö¤ÇÇã¤¦Í½»»¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¡¢½µËö¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÐÈæ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¸åÎØ¶îÆ°¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¾åµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤Ê¤é¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎËþÂÅÙ¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡100Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¤Ç¤â¥¥é¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«±É¤¨ºÇÍ¥Àè¤Ê¤é½éÂåCLS¡ÊW219¡¦2005¡Á2010Ç¯¡Ë¡£¿·¼Ö»þ¤ÏÌó850Ëü¡Á1500Ëü±ß¡ÊAMG´Þ¤à¡Ë¡¢¤½¤ì¤¬50Ëü¡Á100Ëü±ß¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Îï4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤ÏºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤º¡¢±óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥é¤ÏºÇ¿·SUV¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆâÁõ¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬±Ç¤¨¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯¼°Áê±þ¤ËÂ¤Þ¤ï¤ê¤ä¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÍ×¸¡Æ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¼Ö¸Ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëËþÂÅÙ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃæ¸ÅÍ¢Æþ¼Ö¤æ¤¨¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À°È÷µÏ¿Êí¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¹¹¿·¤ÎÍúÎò¡¢¥¿¥¤¥ä¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¡¦Ìý»éÎà¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ôËü±ßµ¬ÌÏ¤Î½é´ü¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÈñÍÑ¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µÃÍ¤ÈÀ½Â¤ÉÊ¼Á¤ò»×¤¨¤Ð¤ªÄà¤ê¤¬Íè¤ëËþÂÅÙ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢100Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¡¿°ÂÁ´¡¿¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾õÂÖÎÉ¹¥¤ÊW204¸å´üC¥¯¥é¥¹¤¬·ø¼Â¤Ê¡ÈÇã¤¤¡É¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¸«¤¿ÌÜ¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¤Ê¤éW219¤ÎCLS¤¬ºÇÂç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¼Á´¶½Å»ë¤Ê¤éW212¤ÎE¤¬ËüÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤ÇÈóÆü¾ï¤ò³ð¤¨¤ë¤Ê¤éR171¸å´üSLK¤¬É®Æ¬¤Ç¤¹¡£·Ú¤ÎÈ¾³Ûµé¤Ç¡¢¤³¤ÎÂ¸ºß´¶¤È³«Êü´¶¡£