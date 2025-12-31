¡ãµ¢¾ÊÅÚ»º¤¬¡Ä2Ëü±ß¡ª¡©¡äÌ¼¡Ö´ò¤·¤¤¤Î¤Ïµ¢¾Ê¡©¤ªÅÚ»º¡©¡×ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§Êì¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¤ÏÉ×¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Î¤É¤«¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¡£¤´¶á½ê¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤âÌ©¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Î¥ß¥¯¤ÏÆÈ¿È»þÂå¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¢¾Ê¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éµ¢¾Ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥¯¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅÚ»º¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ä¤¤Éâ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ß¥¯¤¬µ¢¾Ê¤Î¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅÚ»º¤Ï¡¢¿¦¾ì¤äÉØ¿Í²ñ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÇÛ¤ë¤ÈÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ì¼¤µ¤ó¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Îµ¢¾Ê¤Î¤È¤¤â¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ß¥¯¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¯¤¬¤ªÅÚ»º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÍ§Ã£¤Ë¤¢¤²¤¿¤é¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ì¼¤µ¤ó¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡×¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥ß¥¯¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°ìµ¤¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¯¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤ªÅÚ»ºÂå¤¬ÉéÃ´¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÌ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤ÈÌ¼¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªÅÚ»ºÊ¬¤Ï¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤âµ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¯¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄø¤è¤¤´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
