LDH¤Ï31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢·àÃÄEXILE¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê35¡Ë±öÌî±Íµ×¡Ê30¡Ë¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡Ê32¡ËÁ°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢Æ±·àÃÄ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
·àÃÄEXILE¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÉñÂæ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ÖÉ½¸½¼Ô½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¾ì½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡È±é¤¸¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÁÏ¤ê½Ð¤¹¡É¤³¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·àÃÄEXILE¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤Ï»öÌ³½ê¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£4¿Í¤Ï·àÃÄEXILE¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸½êÂ°ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¿¤«¤ò¡¢°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÀèÆü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸þ¤¹ç¤¤¡¢Îå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
±öÌî¤â¡ÖÌó3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃÄ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤È²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£